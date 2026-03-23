O echipă de cercetători de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, prin Centrul Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM), a lansat Navigatorul de Carieră & Facultate, prima aplicație digitală destinată sprijinirii absolvenților de liceu în alegerea parcursului academic și profesional, informează Agerpres.

Instrumentul, disponibil direct prin interfața ChatGPT, a fost prezentat cu ocazia „Zilelor Carierei în UTCN” și reprezintă o premieră IT la nivel național. Aplicația a fost dezvoltată cu sprijinul tehnologic al companiei Holisun și este concepută pentru a ghida elevii în luarea deciziilor privind facultatea și viitoarea carieră.

Recomandările generate de aplicație vizează în principal universitățile din România, dar includ și opțiuni educaționale europene și globale, oferind utilizatorilor o perspectivă extinsă asupra oportunităților disponibile.

„Deși au acces la mai multă informație decât orice altă generație din istorie, tinerii de astăzi se confruntă cu anxietate atunci când aleg facultatea și viitoarea carieră. Presiunea schimbărilor tehnologice, incertitudinea pieței muncii în era inteligenței artificiale și multitudinea de opțiuni transformă o decizie firească într-o dilemă existențială”, a explicat Oliviu Matei, coordonatorul echipei de cercetare.

Aplicația se diferențiază de testele vocaționale clasice prin abordarea sa complexă, care corelează competențele utilizatorului cu profilul psihologic și cu aspirațiile personale privind viitorul profesional. Proiectul este rezultatul colaborării unei echipe formate din Adrian Petrovan, Cristinel Costea, Cristinel Gâta, Bogdan Văduva, Rudolf Erdei, Laura Andreica și Daniela Curoș, sub coordonarea lui Oliviu Matei.

În următoarea etapă de dezvoltare, echipa își propune extinderea funcționalităților aplicației, inclusiv prin integrarea unor modalități avansate de interacțiune conversațională adaptate utilizării cotidiene.