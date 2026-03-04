CFR Călători anunță că aplicația de cumpărare online a biletelor de tren nu va funcționa timp de cinci ore în noaptea de 4 spre 5 martie 2026.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit companiei, întreruperea va avea loc în intervalul 22:00 – 03:00, ca urmare a unor lucrări tehnice efectuate de SC Informatică Feroviară SA.

Acestea vizează înlocuirea unor echipamente esențiale, cu obiectivul declarat de consolidare a infrastructurii IT și de îmbunătățire a nivelului de securitate cibernetică.

CFR Călători precizează că pasagerii care și-au achiziționat bilete online pentru călătorii programate în intervalul menționat vor putea circula prezentând în tren biletul în format PDF, fie în variantă digitală, fie tipărită, cu condiția ca acesta să fi fost descărcat sau primit prin e-mail înainte de ora 22:00, miercuri seară.

De asemenea, călătorii care doresc modificarea sau anularea biletelor cumpărate online sunt sfătuiți să efectueze aceste operațiuni în afara intervalului în care aplicația va fi indisponibilă.