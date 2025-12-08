Chrome poate acum completa automat detaliile din contul Google

Google a anunțat mai multe îmbunătățiri ale funcției de completare automată, care vor fi implementate în versiunile mobile și desktop ale Chrome. Actualizările vor oferi acces la completarea automată a mai multor date din locuri precum Google Wallet și vor facilita selectarea informațiilor corecte solicitate de un formular atunci când există mai multe sugestii, scrie The Verge.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Funcția de completare automată poate accesa acum numele, adresa de e-mail și adresele de serviciu și de acasă salvate din contul Google, atunci când sunteți conectat la versiunile desktop, iOS și Android ale Chrome.

Pentru Chrome pe Android, Google extinde sugestiile de completare automată care apar deasupra tastaturii de pe ecran, astfel încât acestea să nu mai fie atât de condensate și să fie mai ușor de diferențiat. Sugestiile vor afișa acum două rânduri de informații care ar putea include, de exemplu, adresele a două contacte cu același nume, astfel încât să aveți mai mult context pentru a o alege pe cea corectă.

Google îmbunătățește, de asemenea, modul în care completarea automată a Chrome completează formularele cu adrese internaționale, inclusiv descrieri care fac adesea referire la două străzi transversale.

Luna trecută, Chrome a adăugat posibilitatea de a completa automat detalii precum numărul pașaportului, permisul de conducere, cardurile de fidelitate și informații despre vehiculul utilizatorilor, inclusiv numărul de identificare al vehiculului și numărul de înmatriculare, pentru utilizatorii de desktop care au activat „completarea automată îmbunătățită”.

Atât versiunea pentru desktop, cât și cea pentru Android a Chrome vor putea acum accesa datele din rezervările de călătorie salvate în Google Wallet.