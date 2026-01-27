Comisia Europeană deschide proceduri pentru a clarifica obligațiile Google privind interoperabilitatea Android și partajarea datelor de căutare, în temeiul DMA

Comisia Europeană a inițiat marți două proceduri de specificare menite să clarifice modul în care Google trebuie să respecte obligațiile care îi revin în temeiul Regulamentului privind piețele digitale (DMA), în special în domeniul interoperabilității și al accesului la datele de căutare online, potrivit unui comunicat al Executivului comunitar.

Potrivit Comisiei, aceste proceduri formalizează dialogul de reglementare purtat cu Google și vizează două obligații-cheie prevăzute de DMA, fără a presupune, în această etapă, constatarea unei încălcări a legislației europene.

Interoperabilitate pentru servicii AI pe Android

Prima procedură se referă la obligația prevăzută la articolul 6 alineatul (7) din DMA, care impune Google să asigure interoperabilitatea liberă și efectivă a aplicațiilor și serviciilor dezvoltatorilor terți cu elementele hardware și software controlate de sistemul de operare Android.

Analiza Comisiei se concentrează asupra funcționalităților utilizate de serviciile proprii de inteligență artificială ale Google, precum Gemini, și asupra modului în care acestea sunt accesibile furnizorilor terți. Executivul comunitar urmărește să stabilească în ce condiții Google trebuie să ofere dezvoltatorilor de servicii AI acces la aceleași caracteristici tehnice de care beneficiază propriile sale aplicații.

Scopul declarat este de a asigura condiții egale de concurență și de a preveni avantajarea serviciilor Google în detrimentul furnizorilor independenți, într-un context în care integrarea inteligenței artificiale în dispozitivele mobile evoluează rapid.

Acces la datele Google Search pentru motoare de căutare concurente

A doua procedură vizează obligația prevăzută la articolul 6 alineatul (11) din DMA, care impune Google să ofere acces echitabil, rezonabil și nediscriminatoriu la datele anonimizate generate de Google Search, inclusiv date privind interogările, ierarhizarea rezultatelor, click-urile și vizualizările.

În cadrul acestei proceduri, Comisia analizează mai multe aspecte tehnice și operaționale, precum:

tipurile de date care trebuie puse la dispoziție,

metodele de anonimizare,

condițiile de acces,

precum și eligibilitatea furnizorilor de roboți de chat bazați pe IA pentru a utiliza aceste date.

Executivul comunitar consideră că accesul efectiv la seturi de date relevante este esențial pentru ca furnizorii terți de motoare de căutare să își poată îmbunătăți serviciile și să ofere alternative reale la Google Search pentru utilizatorii europeni.

Calendar și pașii următori

Comisia Europeană va încheia cele două proceduri în termen de șase luni de la inițiere. În următoarele trei luni, Executivul comunitar va transmite Google constatările preliminare, care vor include și proiectele de măsuri avute în vedere pentru asigurarea respectării DMA.

Vor fi publicate versiuni neconfidențiale ale acestor constatări, pentru a permite părților terțe să transmită observații. Comisia subliniază că procedurile de specificare nu limitează dreptul său de a adopta, ulterior, o decizie formală de constatare a nerespectării DMA, inclusiv aplicarea de amenzi sau penalități cominatorii.

Context

Regulamentul privind piețele digitale urmărește să asigure piețe digitale contestabile și echitabile, vizând așa-numiții „controlori de acces” – platforme digitale mari care pot crea blocaje în economie prin poziția lor dominantă.

În septembrie 2023, Comisia Europeană a desemnat mai multe servicii ale Google drept servicii de platformă esențiale, inclusiv Google Search, Google Play, Google Maps, YouTube, Android, Google Chrome și Google Shopping, precum și serviciile sale de publicitate online. Începând cu 7 martie 2024, Google este obligată să respecte integral cerințele DMA pentru aceste servicii.

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Teresa Ribera, a declarat că instrumentele de inteligență artificială schimbă fundamental modul în care utilizatorii caută și accesează informații online, iar rolul Comisiei este de a se asigura că această transformare are loc în condiții de concurență deschisă și echitabilă, fără a favoriza exclusiv cei mai mari actori din piață.