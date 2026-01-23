dark
Consumatorii nordici reacționează la amenințările lui Trump privind Groenlanda / Aplicațiile care ajută la boicotarea produselor americane devin virale

George Radu
23 ianuarie 2026
aplicatii de mesagerie folosite de utilizatori de smartphone-uri
Sursa foto: Freepik
După ce președintele Donald Trump a amenințat că ar putea prelua controlul asupra Groenlandei, teritoriu danez, consumatorii europeni au început să boicoteze produsele americane. Ca urmare, două aplicații mobile care identifică produsele fabricate în SUA și sugerează alternative locale au ajuns rapid în topul App Store-ului danez, informează TechCrunch.

Potrivit datelor furnizate de compania de analiză Appfigures, aplicația NonUSA a ajuns pe locul 1 în topul preferințelor, după ce se afla pe locul 441 pe 9 ianuarie. Utilizatorii scanează codurile de bare ale produselor și află țara de origine, apoi primesc recomandări de alternative daneze sau nordice.

Made O’Meter, disponibilă pe iOS și Android, a ajuns pe locul 5 și înregistrează, împreună cu NonUSA, o creștere a descărcărilor de peste 867% în ultimele șapte zile, comparativ cu săptămâna precedentă.

Boicot nordic în toată regula

Top cinci piețe pentru NonUSA includ Danemarca, Norvegia, Suedia și Islanda, în ceea ce evidențiază o alianță nordică în boicotarea produselor americane. Campania de boicot s-a extins și la alte domenii. Mulți danezi și-au anulat vacanțele în SUA și au renunțat la abonamentele la servicii de streaming americane, precum Netflix.

Ce înseamnă pentru piața locală

Trebuie subliniat că numărul de descărcări necesar pentru a ajunge în topul App Store-ului danez este relativ mic. În Danemarca, câteva mii de descărcări pe zi pot fi suficiente pentru a urca în top. App Store-ul danez a înregistrat în total aproximativ 200.000 de descărcări zilnice.

Pe lângă NonUSA și Made O’Meter, în top 10 se mai află aplicații locale precum Rejsekort, utilă pentru planificarea călătoriilor, dar și aplicații americane populare, precum Shop, ChatGPT și Microsoft Authenticator.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

