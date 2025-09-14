Gmail primește un spațiu dedicat pentru a urmări toate achizițiile tale

Google lansează o actualizare majoră pentru Gmail. Compania pregătește populara aplicație de e-mail pentru valul de cumpărături din perioada sărbătorilor. Pe lângă vechiul sistem de urmărire a coletelor, Gmail va introduce o secțiune complet nouă, menită să îți organizeze toate achizițiile într-un singur loc, anunță ArsTechnica.

Noul tab „Cumpărături”, disponibil în meniul de navigare al Gmail, va filtra toate e-mailurile. Astfel, vor fi afișate doar chitanțele, stadiul comenzilor și detaliile de livrare. Este mult mai ușor să verifici comenzile recente și să cauți informații specifice, o funcție extrem de utilă, mai ales în contextul livrărilor internaționale, adesea imprevizibile.

Tab-ul „Promoții” primește un upgrade inteligent

Și tab-ul „Promoții”, care a existat de ani de zile pentru a filtra ofertele și e-mailurile de marketing, primește o revizie completă. Cu scopul de a face experiența de cumpărături mai relevantă, Google va sorta e-mailurile nu doar după dată, ci și după „relevanță”. Astfel, brandurile și magazinele cu care interacționezi cel mai des vor apărea primele.

Ca parte a acestei actualizări, tab-ul va include și noi notificări inteligente. Google spune că Gmail va folosi sugestii similare cu cele pentru urmărirea e-mailurilor, pentru a te asigura că ești la curent cu ofertele și reducerile care se potrivesc intereselor tale.

Noile funcții vor fi disponibile atât în aplicația mobilă, cât și în versiunea web a Gmail. Ele vor fi lansate treptat în următoarele săptămâni pentru conturile personale.