Gmail primește un spațiu dedicat pentru a urmări toate achizițiile tale

George Radu
14 septembrie 2025
spam gmail” by notoriousxl is licensed under CC BY-SA 2.0
Google lansează o actualizare majoră pentru Gmail. Compania pregătește populara aplicație de e-mail pentru valul de cumpărături din perioada sărbătorilor. Pe lângă vechiul sistem de urmărire a coletelor, Gmail va introduce o secțiune complet nouă, menită să îți organizeze toate achizițiile într-un singur loc, anunță ArsTechnica.

Noul tab „Cumpărături”, disponibil în meniul de navigare al Gmail, va filtra toate e-mailurile. Astfel, vor fi afișate doar chitanțele, stadiul comenzilor și detaliile de livrare. Este mult mai ușor să verifici comenzile recente și să cauți informații specifice, o funcție extrem de utilă, mai ales în contextul livrărilor internaționale, adesea imprevizibile.

Tab-ul „Promoții” primește un upgrade inteligent

Și tab-ul „Promoții”, care a existat de ani de zile pentru a filtra ofertele și e-mailurile de marketing, primește o revizie completă. Cu scopul de a face experiența de cumpărături mai relevantă, Google va sorta e-mailurile nu doar după dată, ci și după „relevanță”. Astfel, brandurile și magazinele cu care interacționezi cel mai des vor apărea primele.

Ca parte a acestei actualizări, tab-ul va include și noi notificări inteligente. Google spune că Gmail va folosi sugestii similare cu cele pentru urmărirea e-mailurilor, pentru a te asigura că ești la curent cu ofertele și reducerile care se potrivesc intereselor tale.

Noile funcții vor fi disponibile atât în aplicația mobilă, cât și în versiunea web a Gmail. Ele vor fi lansate treptat în următoarele săptămâni pentru conturile personale.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

