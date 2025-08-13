Google introduce o funcție pentru alegerea surselor preferate de știri în căutări

Utilizatorii Google vor putea să-şi aleagă sursele preferate de ştiri, pentru ca subiectele acestora să apară cu preponderenţă în paginile motorului de căutare, transmite News.ro.

Pentru prima oară după mult timp, cel mai folosit motor de căutare adaugă o funcţionalitate ce nu are legătură cu inteligenţa artificială.

Noua opţiune, numită „Preferred Sources”, le permite utilizatorilor să numească sursele de ştiri preferate. În funcţie de aceste setări se stabileşte ordinea de afişare a ştirilor în cazul fiecărui utilizator în parte.

Configurarea se poate face apăsând o pictogramă ce este afişată în dreptul ştirilor din Google, atunci când utilizatorul realizează o căutare după un eveniment la zi.

O interfaţă simplă îi permite acestuia să caute şi să selecteze site-urile de ştiri preferate. Nu pare să existe un număr limită de surse favorite.

Pentru început, „Preferred Sources” va fi disponibilă doar în Statele Unite şi India, înainte ca disponibilitatea acesteia să fie extinsă.

Personalizarea în acest fel a ştirilor din Google, vine într-un moment în care compania este acuzată că a redus semnificativ traficul organic al site-urilor de ştiri, după introducerea funcţiilor de inteligenţă artificială.