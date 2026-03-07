Google a lansat recent în Australia și Noua Zeelandă funcția Preferred Sources (Surse preferate), care le permite utilizatorilor să aleagă organizațiile de la care doresc să primească mai des conținut în rezultatele căutărilor. Această inițiativă marchează o schimbare importantă față de modul tradițional în care motoarele de căutare decid ce să afișeze. Până acum, rezultatele erau generate în mare parte de algoritmi care țineau cont de relevanță, popularitate sau de promovările plătite de afaceri, anunță The Conversation.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Prin această funcție, utilizatorii pot avea mai mult control asupra surselor de informații și, teoretic, pot evita conținutul agresiv sau de slabă calitate. Mai multe publicații și organizații, inclusiv ABC, News.com.au, RNZ și The Conversation, au început să își invite audiența să folosească această opțiune, și să ofere instrucțiuni pas cu pas.

Impactul asupra consumului de știri

Datele arată că, în Australia, mai mulți adulți se informează prin rețele sociale (26%) decât prin site-uri de știri online (23%). Astfel, funcția Google poate avea un impact direct doar asupra utilizatorilor care își obțin știrile din motoare de căutare, și nu asupra celor care depind de aplicațiile sociale.

Personalizarea conținutului online, bazată pe istoricul de navigare și preferințele utilizatorilor, este deja un fenomen bine cunoscut. Companiile mari de tehnologie colectează cantități uriașe de date, pe care le folosesc pentru a monetiza implicarea audienței și pentru a viza reclame personalizate. Algoritmii invizibili care guvernează aceste platforme pot favoriza conținutul senzațional, ceea ce explică de ce dezinformarea se răspândește adesea mai rapid decât informațiile corecte.

Avantajele „Sursele preferate”

Pentru utilizatori, posibilitatea de a selecta sursele preferate poate fi benefică. Aceasta reduce dependența de cele mai zgomotoase, populare sau bogate voci din mediul online și oferă șansa de a avea o experiență mai controlată și mai relevantă.

De asemenea, această alegere poate diminua supraîncărcarea informațională. În loc să decizi de fiecare dată dacă o sursă este credibilă, selectarea unei organizații de încredere pentru toate căutările relevante poate face procesul mai eficient și mai sigur.

Riscurile unei selecții selective

Cu toate acestea, există și riscuri. Sursele preferate ale unui utilizator nu sunt întotdeauna cele mai bune pentru el. Alegerea lor necesită discernământ și gândire critică. Companiile care colectează date despre preferințele utilizatorilor pot interpreta alegerea unei surse ca un indicator politic sau demografic, ceea ce poate fi folosit pentru publicitate țintită sau pentru influențarea comportamentului online.

O altă problemă este impactul asupra diversității informațiilor. La fel ca în alimentație, dependența excesivă de surse de calitate discutabilă poate modela opiniile și atitudinile pe termen lung. Pentru democrațiile care depind de cetățeni bine informați, acest lucru ridică semne de întrebare privind efectele asupra participării civice.

Mai mult, nu toate sursele sunt supuse acelorași standarde etice și editoriale. Jurnaliștii sunt obligați să respecte coduri profesionale care asigură verificarea faptelor și imparțialitatea, în timp ce bloguri sau site-uri de afaceri nu oferă aceleași garanții.

Cum ar trebui să folosească utilizatorii această funcție

Specialiștii recomandă ca utilizatorii să utilizeze funcția de control oferită de Google, dar cu prudență. Este important să menții echilibrul și diversitatea surselor, locale, regionale, naționale și internaționale, și să incluzi diferite tipuri de conținut, de la știri politice și sociale, la sport sau divertisment.