Utilizatorii Google Maps vor avea mai multe oportunități să interacționeze cu un asistent AI direct în aplicație, iar experiența de navigație primește și ea o actualizare majoră. Deși noua navigație nu este prezentată ca o revoluție AI, Google subliniază că tehnologia Gemini stă la baza funcționării sale.

Cea mai recentă inovație AI din Maps se numește Ask Maps, un sistem conversațional bazat pe Gemini care poate planifica călătorii și răspunde la întrebări complexe despre locații din milioanele de puncte de interes catalogate în aplicație, anunță Ars Technica.

Chatbot-ul va fi accesibil printr-un buton situat lângă bara de căutare

Poți să-i ceri indicații, dar și să planifici excursii sau vacanțe complet dintr-o singură comandă. Ask Maps funcționează ca un chatbot, și acceptă prompturi suplimentare pentru a rafina și extinde sugestiile.

Google precizează că Ask Maps ține cont de preferințele personale ale utilizatorului, folosind datele deja existente în Maps. De exemplu, poate lua în considerare rutele preferate, locațiile căutate anterior sau salvate în liste. Toate sugestiile sunt concepute pentru a fi ușor de folosit în navigație sau pentru salvarea locațiilor într-o listă.

În prezent, Ask Maps se lansează în SUA și India, doar pe aplicațiile Android și iOS, urmând ca mai târziu să ajungă și pe versiunea web.

Navigație imersivă – cea mai mare actualizare din ultimul deceniu

Google promite și o „transformare completă” a experienței de navigație în Maps, cea mai mare din ultimul deceniu, numită Immersive Navigation. Aceasta include o vizualizare 3D care reflectă mult mai precis ceea ce vei vedea în realitate.

Legătura cu Gemini constă în faptul că noile hărți 3D se bazează pe modele AI care prelucrează date din Street View și fotografii aeriene. Vei vedea pasaje, treceri de pietoni, repere și semnalizări exact cum apar în realitate.

Mai mult control și informații în timp real

Immersive Navigation rezolvă unele dintre cele mai mari probleme de utilizare din navigația pas cu pas. De multe ori este greu de prevăzut ce trebuie să faci după următoarea viraj și manevra poate apărea brusc. Sistemul folosește zoom inteligent și clădiri transparente pentru a arăta mai mult din traseu, iar indicațiile vocale vor menționa virajele viitoare, când este cazul.

De asemenea, aplicația oferă informații despre avantajele și dezavantajele diferitelor rute. De exemplu, o rută poate fi mai lungă, dar cu mai puțin trafic sau fără taxe de drum, astfel încât utilizatorul să poată alege traseul optim. La destinație, navigația imersivă ajută cu orientarea prin imagini Street View, intrările în clădiri și informații despre parcări.

Google anunță că Immersive Navigation va fi disponibilă pe telefoanele Android și iOS, însă implementarea completă va dura câteva luni. Pe Android Auto, CarPlay și Google Built-in, disponibilitatea va fi mai târzie decât pe telefoane.