Microsoft elimină mai multe vulnerabilități care permiteau utilizatorilor să folosească Windows 11 fără cont

Microsoft ia măsuri împotriva metodelor de ocolire a sistemului care permit instalarea Windows 11 utilizând un cont local și evitarea cerinței de conectare la internet în timpul procesului de configurare, relatează The Verge.

Într-o nouă versiune de testare Windows 11 lansată marți, Microsoft afirmă că elimină soluțiile cunoscute pentru crearea conturilor locale, deoarece acestea pot cauza aparent probleme în timpul procesului de configurare.

„Eliminăm mecanismele cunoscute pentru crearea unui cont local în experiența de configurare Windows (OOBE)”, spune Amanda Langowski, coordonatoarea programului Windows Insider. „Deși aceste mecanisme erau adesea utilizate pentru a ocoli configurarea contului Microsoft, ele omiteau în mod involuntar ecrane de configurare critice, ceea ce putea determina utilizatorii să iasă din OOBE cu un dispozitiv care nu era complet configurat pentru utilizare.”

Modificările înseamnă că utilizatorii Windows 11 vor trebui să completeze câmpurile necesare pentru o conexiune la internet și un cont Microsoft în versiunile viitoare ale sistemului de operare.

Microsoft a eliminat deja soluția „bypassnro” la începutul acestui an, iar modificările de astăzi dezactivează și comanda „start ms-cxh:localonly” pe care utilizatorii Windows 11 au descoperit-o după modificările anterioare ale Microsoft. Utilizarea acestei comenzi resetează acum procesul OOBE și nu reușește să ocolească cerința contului Microsoft.

Aceste soluții au fost utilizate pe scară largă în ultimii ani pentru a evita un cont Microsoft sau accesul la internet pe instalările Windows 11 Pro și Home. Sunt ușor de utilizat, astfel încât nu trebuie să creați un fișier de răspuns personalizat pentru a forța Windows 11 să creeze un cont local.

Mulți utilizatori Windows doresc pur și simplu să evite utilizarea unui cont Microsoft sau doresc doar să personalizeze numele folderului utilizatorului pe care Windows 11 îl creează din adresa de e-mail a unui cont Microsoft. Din fericire, Microsoft adaugă acum o modalitate de a denumi folderul utilizatorului implicit în timpul procesului de configurare, deși va trebui să utilizați o comandă pentru a obține un nume de folder personalizat. Sperăm că acest lucru va deveni în cele din urmă o opțiune simplă în timpul procesului de configurare.