Microsoft este dată în judecată pentru că a renunțat la Windows 10, forțând upgrade-urile la AI, potrivit documentelor depuse la un proces din California

Unii utilizatori chiar nu doresc să facă upgrade la Windows 11 sau dispozitivul lor nu întrunește condițiile hardware impuse de companie pentru upgrade. Un proces intentat în California aduce în atenție faptul că Microsoft nu ar trebui să poată înceta suportul până când cota de piață a Windows 10 nu se reduce semnificativ, potrivit PcMag.

Un utilizator de Windows 10 a dat în judecată Microsoft pentru încetarea actualizărilor oficiale de securitate pentru sistemul de operare. Lawrence Klein, care deține două laptopuri cu Windows 10 care nu acceptă Windows 11, susține că Microsoft obligă clienții să cumpere dispozitive mai noi.

Amintim ca upgrade-ul la Windows 11 este condiționat de hardware, mai exact existența unui modul TPM. TPM (Trusted Platform Module) este o componentă esențială pentru upgrade-ul la Windows 11, deoarece asigură un nivel suplimentar de securitate pentru sistemul de operare. TPM-ul are rolul de a verifica integritatea sistemului, mai exact TPM-ul validează că sistemul de operare și firmware-ul nu au fost modificate, asigurând că rulează o versiune autentică a Windows. De asemenea TPM-ul poate stoca date criptografice, cum ar fi cheile de criptare BitLocker și datele biometrice pentru Windows Hello, într-un mod securizat.

Procesul menționează că Microsoft încetează suportul pentru Windows 10 în ciuda numărului mare de persoane care încă utilizează sistemul de operare mai vechi. Statisticile din iulie ale Statcounter arată că 53,39% dintre utilizatorii de desktopuri din întreaga lume utilizează Windows 11, dar 43% încă utilizează Windows 10. Deși Windows 11 a fost lansat în 2021, noul sistem de operare a depășit Windows 10 abia luna trecută.

Klein spune că aproximativ 240 de milioane de computere nu pot rula actualizarea la Windows 11. El afirmă că mișcarea Microsoft are scopul de a determina oamenii să cumpere hardware nou și să adopte tehnologia AI.

În proces se menționează: „Decizia Microsoft de a întrerupe suportul pentru Windows 10 în timp ce majoritatea consumatorilor încă îl utilizau a făcut parte din strategia mai amplă a companiei de a-și obliga clienții să achiziționeze dispozitive noi optimizate pentru a rula suita de software de inteligență artificială generativă (AI) a Microsoft, precum Copilot, care este inclus în mod implicit în Windows 11.”

Microsoft a lansat recent programul Extended Security Updates (ESU). Acesta permite utilizatorilor să plătească 30 de dolari pentru a beneficia de un an suplimentar de actualizări de securitate, până în octombrie 2026. Dacă un client nu dorește să plătească, poate opta pentru sincronizarea Windows Backup direct cu OneDrive și poate beneficia de acces timp de un an sau poate cheltui punctele din programul Microsoft Reward pentru a achiziționa un an de actualizări.

Klein spune că Microsoft ar fi trebuit să ofere acest lucru gratuit clienților săi și că ar trebui să rămână o opțiune până când Windows 10 va deveni mai puțin popular. „Nici Microsoft, nici producătorii de echipamente (OEM) nu au informat clienții cu privire la costurile suplimentare potențiale sau la consecințele deciziei Microsoft de a înceta suportul pentru toate versiunile de sisteme de operare compatibile cu dispozitivul”, se arată în proces.

Klein dorește, de asemenea, ca Microsoft să înceteze această practică pentru versiunile viitoare ale software-ului Windows. El spune că Microsoft ar trebui să furnizeze „informații clare consumatorilor care achiziționează o licență pentru sistemul de operare Windows” cu privire la durata de viață a software-ului la momentul achiziției.

Nu există prea multe precedente în acest sens, dar situația se schimbă încet. În ultimii ani, mulți producători de dispozitive Android au început să informeze clienții cu privire la numărul minim de ani pentru care vor beneficia de actualizări software.

Procesul intentat de Klein este încă la început, dar ar putea avea repercusiuni interesante pentru clienții Windows 10. În acest moment, dacă aveți un dispozitiv Windows 10, continuați să vă pregătiți pentru încetarea suportului în octombrie sau începeți să căutați un unul nou.