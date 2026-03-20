Ziarul Le Monde a reușit să determine în timp real poziția portavionului francez Charles de Gaulle, după ce a analizat datele publice generate de un membru al echipajului prin intermediul aplicației Strava.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit investigației, un ofițer al marinei franceze, identificat sub un nume fictiv, a publicat online traseele sale de alergare efectuate pe puntea navei, folosind un ceas conectat. Datele, accesibile public pe platformă, au permis localizarea exactă a portavionului în Marea Mediterană, în apropiere de Cipru, la aproximativ 100 de kilometri de coasta Turciei.

Prezența grupului aeronaval francez în regiune nu era secretă. Pe 3 martie, președintele Emmanuel Macron a anunțat desfășurarea acestuia, în contextul conflictului din Orientul Apropiat. Cu toate acestea, publicarea aproape în timp real a poziției exacte a navei este considerată o vulnerabilitate de securitate.

Datele publicate pe Strava au permis urmărirea deplasărilor navei pe parcursul mai multor săptămâni. Activitățile înregistrate de utilizator indicau poziții în largul coastelor Franței, în apropiere de Danemarca, dar și în estul Mediteranei. Unele dintre aceste informații au fost ulterior confirmate prin imagini satelitare.

Statul Major al armatei franceze a transmis că publicarea acestor informații „nu este conformă cu instrucțiunile în vigoare” și a precizat că vor fi luate măsuri. Oficialii au subliniat că personalul este instruit periodic cu privire la riscurile asociate publicării de date sensibile.

Investigația arată că nu este un caz izolat. Jurnaliștii au identificat și alte profiluri publice ale unor militari care publicau activități sportive localizate, dezvăluind astfel poziția navelor pe care se aflau. În unele cazuri, profilurile includeau și fotografii realizate la bord.

Situația se înscrie într-o serie mai largă de breșe de securitate asociate utilizării aplicațiilor de fitness. În 2024, o investigație similară a arătat că astfel de date puteau fi folosite pentru a urmări deplasările unor oficiali de rang înalt, inclusiv lideri de stat. De asemenea, în 2025 au fost semnalate cazuri în care membri ai echipajelor de submarine nucleare au publicat informații legate de misiuni.

În contextul tensiunilor din regiune și al atacurilor recente asupra unor baze militare franceze, astfel de expuneri sunt considerate riscante, mai ales în condițiile în care pot oferi indicii operaționale sensibile.