Meta a introdus un nou instrument care îi ajută pe creatorii de conținut video să își protejeze reel-urile postate pe Facebook împotriva utilizării neautorizate. Facebook Content Protection, disponibil pe mobil, detectează când un Reel original este folosit de altcineva fără permisiunea creatorului, anunță TechCrunch.

Creatorii alertați că reel-ul lor este folosit de o altă persoană pot bloca vizibilitatea acestuia atât pe Facebook, cât și pe Instagram, pot monitoriza performanța conținutului sau pot adăuga linkuri de atribuire către lucrările lor. Alternativ, aceștia pot renunța la revendicare, și pot permite ca reel-ul să rămână vizibil pe platformele Meta.

Parte din eforturile Meta de a sprijini creatorii originali

Conform companiei, noua funcționalitate face parte din eforturile Meta de a sprijini creatorii originali, fără ca aceștia să fie copiați de imitatori. În cadrul acestei inițiative, în iulie compania a eliminat aproximativ 10 milioane de profiluri care se dădeau drept creatori mari de conținut și a luat măsuri împotriva a 500.000 de conturi implicate în spam sau comportament fals de engagement.

Instrumentul funcționează și pentru conținutul postat pe Instagram, dar pentru a fi urmărit, creatorii trebuie să își posteze Reel-urile pe Facebook sau să folosească opțiunea de cross-posting de la Instagram către Facebook.

Dacă un reel este blocat, distribuția sa este afectată

Instrumentul este oferit automat creatorilor din programul Facebook Content Monetization care respectă standarde stricte de integritate și originalitate și se extinde treptat către utilizatorii Rights Manager. Creatorii pot verifica eligibilitatea prin notificări în Feed, Professional Dashboard sau profil, sau pot solicita acces pe site-ul Facebook.

Tehnologia folosită pentru potrivirea conținutului este aceeași ca în Rights Manager și afișează procentul de potrivire, vizualizările, numărul de urmăritori și starea de monetizare. Creatorii pot controla modul în care sistemul marchează potrivirile și pot adăuga conturile permise pe o „allow list” pentru ca anumite duplicate să nu fie semnalate automat.

Contul care furat nu primește sancțiuni

De asemenea, aceștia pot renunța la revendicarea unui reel sau pot adăuga linkuri de atribuire care marchează conținutul ca „original” și direcționează către profilul, pagina sau reel-ul creatorului. Dacă un reel este blocat, distribuția sa este afectată, dar contul care l-a furat nu primește sancțiuni. Abuzul de sistem poate duce la restricții sau pierderea accesului la instrument pentru creatorii care fac raportări false.

Facebook subliniază că urmărirea reel-urilor este setarea implicită. Creatorii pot contesta situațiile în care alt cont revendică un Reels original printr-o cerere de eliminare a conținutului pentru drepturi de autor, iar în prezent instrumentul este disponibil doar pe mobil. Meta testează în prezent extinderea sa pe desktop în Professional Dashboard.