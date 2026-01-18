Spotify este cel mai cunoscut serviciu de streaming muzical din lume, însă nu este singura opțiune disponibilă pentru ascultarea melodiilor preferate.

Există numeroase platforme alternative, unele cu versiuni gratuite, altele axate pe calitate audio superioară sau pe susținerea artiștilor independenți.

Publicația The Verge a realizat un rezumat al celor mai populare opțiuni de streaming audio disponibile în prezent.

Spotify

Spotify rămâne punctul de referință al industriei și continuă să își extindă oferta. Platforma a introdus recent funcții precum mesaje directe pentru partajarea recomandărilor muzicale și un instrument de mixare a pieselor. De asemenea, limita de ascultare a audiobookurilor a fost extinsă de la 15 la 30 de ore, în anumite condiții.

Versiunea gratuită oferă acces la o bibliotecă vastă de muzică, dar include reclame și restricții privind controlul redării. Utilizatorii Premium beneficiază de ascultare fără reclame, descărcări offline și control complet asupra playlisturilor.

Spotify Premium Individual : 24,99 lei/lună;

: 24,99 lei/lună; Duo : 32,99 lei/lună;

: 32,99 lei/lună; Family : 39,99 lei/lună;

: 39,99 lei/lună; Student : 12,99 lei/lună;

: 12,99 lei/lună; Probă gratuită: o lună.

Apple Music

Apple Music este o alternativă populară, în special pentru utilizatorii deja integrați în ecosistemul Apple. Serviciul pune accent pe calitatea audio, oferind sunet lossless și audio spațial cu Dolby Atmos. Include versuri sincronizate, posturi radio live și integrare extinsă cu dispozitive precum Apple Watch și AirPods.

Apple Music nu are o versiune gratuită, însă oferă perioade de testare.

Individual : 24,99 lei/lună;

: 24,99 lei/lună; Family : 34,99 lei/lună;

: 34,99 lei/lună; Student : 12,99 lei/lună;

: 12,99 lei/lună; Probă gratuită: o lună (ocazional mai mult).

Bandcamp

Bandcamp se diferențiază prin modelul său axat pe artiști independenți. Platforma funcționează mai degrabă ca un magazin de muzică decât ca un serviciu clasic de streaming. Artiștii încasează, în medie, 80–85% din valoarea vânzărilor.

Utilizatorii pot asculta mostre gratuite și pot cumpăra albume digitale sau fizice direct de la creatori. Nu există abonamente lunare.

Deezer

Deezer oferă un catalog de peste 120 de milioane de piese și funcții similare cu cele ale Spotify și Apple Music. Platforma este disponibilă pe majoritatea dispozitivelor și include afișarea versurilor și opțiuni de descărcare.

Free : acces cu reclame și control limitat;

: acces cu reclame și control limitat; Premium : 24,99 lei/lună;

: 24,99 lei/lună; Duo : 32,99 lei/lună;

: 32,99 lei/lună; Family : 39,99 lei/lună;

: 39,99 lei/lună; Student : 12,99 lei/lună;

: 12,99 lei/lună; Probă gratuită: o lună.

Tidal

Tidal se adresează utilizatorilor care pun accent pe calitatea audio. Platforma oferă fișiere lossless, Hi-Res FLAC și Dolby Atmos, alături de videoclipuri muzicale și conținut editorial exclusiv.

Individual : 19,99 lei/lună;

: 19,99 lei/lună; Family : 29,99 lei/lună;

: 29,99 lei/lună; Student : 9,99 lei/lună;

: 9,99 lei/lună; Probă gratuită: 30 de zile.

YouTube Music

YouTube Music a înlocuit Google Play Music și combină streamingul audio cu accesul la conținut video. Versiunea gratuită permite selectarea melodiilor, dar include reclame.

Music Premium : 21,99 lei/lună;

: 21,99 lei/lună; YouTube Premium (include Music): 26 lei/lună;

(include Music): 26 lei/lună; Family : 39 lei/lună;

: 39 lei/lună; Student : 13 lei/lună;

: 13 lei/lună; Probă gratuită: o lună.

SoundCloud

SoundCloud este cunoscut pentru accentul pus pe conținutul creat de utilizatori și artiști emergenți. Platforma permite încărcarea directă a pieselor și interacțiunea cu comunitatea.

Free : acces limitat, cu reclame;

: acces limitat, cu reclame; SoundCloud Go : ~25 lei/lună;

: ~25 lei/lună; SoundCloud Go+ : ~50 lei/lună;

: ~50 lei/lună; Student Go+ : ~27 lei/lună;

: ~27 lei/lună; Probe gratuite: între 7 și 30 de zile, în funcție de plan.