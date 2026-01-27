Studenții Politehnicii București pot accesa stagii de practică și locuri de muncă prin platforma digitală „Connect”

Studenții Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București pot accesa stagii de practică, locuri de muncă și programe de mentorat prin intermediul platformei digitale „Connect”, administrată de instituția de învățământ superior.

Platforma este concepută ca un spațiu digital dedicat interacțiunii dintre studenți, companii și cadre didactice, cu scopul de a facilita tranziția de la mediul academic către piața muncii. Prin intermediul Connect, studenții pot identifica oportunități de practică și angajare adaptate programului de studiu și anului universitar, în timp ce companiile au posibilitatea de a interacționa direct cu viitorii absolvenți.

Reprezentanții universității precizează că, în anul universitar 2024–2025, pe platformă au fost disponibile peste 17.000 de locuri de practică, un număr care depășește totalul studenților aflați în practică în această perioadă, ceea ce oferă un grad ridicat de flexibilitate și opțiuni multiple pentru participanți.

Studenții pot aplica la mai multe oferte publicate de companii, însă pot accepta o singură ofertă finală, chiar dacă sunt selectați de mai mulți angajatori. Accesul la propuneri este limitat la cele care corespund specializării și anului de studiu, conform regulilor stabilite de universitate.

Potrivit Ghidului de utilizare a platformei Connect, stagiile de practică se desfășoară în perioada prevăzută în calendarul oficial al anului universitar, iar procesul de aplicare și selecție este gestionat integral prin intermediul platformei digitale.