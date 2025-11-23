TikTok a anunțat lansarea unor noi funcții dedicate sănătății digitale, menite să ajute utilizatorii să își gestioneze timpul petrecut pe platformă și să îmbunătățească bunăstarea mentală. Printre acestea se numără un jurnal de afirmații, un generator de sunete de fundal și insigne care recompensează utilizatorii care folosesc aplicația cu moderație, potrivit TechCrunch.

Compania a refăcut pagina de gestionare a timpului petrecut pe ecran și a adăugat instrumente interactive, cum ar fi un jurnal de afirmații cu peste 120 de sugestii pozitive pentru a seta intențiile zilnice, un generator de sunete liniștitoare (precum ploaia sau valurile oceanului) și un modul de exerciții de respirație.

De asemenea, pagina va include conținut creat de utilizatori care oferă sfaturi pentru limitarea timpului pe ecran, utilizarea instrumentelor parentale și personalizarea feed-ului.

O noutate importantă este introducerea insignei digitale

O noutate importantă este introducerea insignei digitale, menite să încurajeze utilizarea responsabilă a aplicației, în special în rândul adolescenților. Pentru a câștiga aceste insigne, utilizatorii trebuie să îndeplinească diverse misiuni… respectarea orelor de somn prin evitarea TikTok pe timpul nopții, folosirea instrumentelor de meditație sau respectarea limitei zilnice de timp pe ecran. Alte insigne pot fi obținute prin vizualizarea raportului săptămânal de timp pe ecran sau prin invitarea altor utilizatori să participe la aceste misiuni.

În perioada de testare, TikTok a observat că mai mulți utilizatori au accesat noua pagină dedicată bunăstării digitale comparativ cu versiunea anterioară a meniului de timp pe ecran, jurnalul de afirmații fiind cel mai popular instrument. Compania va afișa și linkuri către aceste instrumente atunci când utilizatorii folosesc aplicația noaptea sau ating limita zilnică de timp pe ecran.

Serie de măsuri pentru protecția adolescenților

Noile funcții vin ca parte a unei serii de măsuri pentru protecția adolescenților. În iulie, TikTok a lansat instrumente de control parental care permit blocarea anumitor conturi și trimiterea de notificări atunci când adolescenții publică videoclipuri sau povești publice.

Recent, și alte companii tehnologice precum Meta, YouTube, OpenAI și Discord au introdus instrumente similare, menite să sporească siguranța tinerilor pe platformele digitale.