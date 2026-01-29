WhatsApp ia exemplul Netflix și Spotify: Meta pregătește introducerea reclamelor / Utilizatorii vor putea opta pentru un abonament fără publicitate

WhatsApp urmează să introducă publicitate în aplicație, potrivit informațiilor Android Authority. Schimbarea ar urma să fie testată inițial în Statele Unite și va permite utilizatorilor să aleagă între utilizarea gratuită a aplicației, cu reclame, sau plata unui abonament care elimină publicitatea.

Conform surselor citate, reclamele nu vor apărea în conversațiile private, ci în secțiuni precum Statusuri și Canale, zone care funcționează deja ca spații de consum de conținut. Modelul propus de Meta este similar cu cel adoptat de platforme precum Netflix sau Spotify, unde utilizatorii pot alege între o variantă gratuită, susținută de publicitate, și una plătită, fără reclame.

Meta, compania care deține WhatsApp, caută de mai mulți ani modalități de a monetiza una dintre cele mai populare aplicații de mesagerie din lume. Grupul a achiziționat WhatsApp în 2014 pentru aproximativ 1 miliard de dolari, însă, potrivit unor estimări citate în presă, recuperarea investiției a fost limitată în primii ani de exploatare.

Deși WhatsApp este utilizat de sute de milioane de oameni la nivel global, inclusiv de peste 40 de milioane de utilizatori în Spania, aplicația a rămas până acum în mare parte lipsită de reclame. În Spania, WhatsApp este folosit de aproximativ 90% dintre persoanele care au acces la internet, ceea ce îl transformă într-o platformă cu un potențial comercial semnificativ.

Nu este prima dată când WhatsApp experimentează cu modele de taxare. În 2013, compania a introdus un abonament anual de 0,89 dolari pentru utilizatorii de Android, însă inițiativa nu a fost extinsă pe iOS și a fost abandonată la scurt timp. Diferența majoră față de acel moment este că, în prezent, utilizatorii nu ar plăti pentru accesul la aplicație, ci pentru eliminarea reclamelor și menținerea unei experiențe fără întreruperi.

Meta a anunțat încă din 2018 că intenționează să aducă publicitatea pe WhatsApp, în linie cu modelul deja aplicat pe Facebook și Instagram. Introducerea reclamelor în aplicația de mesagerie se înscrie într-o tendință mai largă din industria digitală, unde tot mai multe servicii adoptă modele hibride, bazate pe publicitate și abonamente.

WhatsApp rămâne una dintre cele mai utilizate aplicații de comunicare la nivel global, datorită simplității și accesului gratuit. Odată cu implementarea noilor opțiuni, gratuitatea va rămâne valabilă, însă utilizatorii care doresc o experiență fără reclame vor trebui, cel mai probabil, să accepte plata unui abonament.