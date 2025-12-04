Windows 11 încă nu reușește să convingă publicul, nici la două luni după încetarea suportului pentru Windows 10

Chiar dacă Microsoft a pus capăt suportului tehnic pentru multe versiuni de Windows 10, cel mai recent sistem de operare nu și-a mărit așa mult avansul față de vechiul sistem de operare în ceea ce privește cota de piață, relatează The Register.

Utilizatorii merg pe principiul „dacă nu e stricat, nu-l repara”

Potrivit datelor Statcounter, Windows 11 deținea 53,7% din piața desktopurilor Windows în noiembrie 2025, în timp ce Windows 10 deținea 42,7%. Acest lucru reprezintă o reducere a diferenței dintre cele două, în loc de creșterea preconizată de Microsoft și producătorii de PC-uri.

Esben Dochy, principalul evanghelist tehnic al Lansweeper, a remarcat că utilizatorii sunt mai predispuși să dețină dispozitive care nu pot fi actualizate sau să urmeze regula „dacă nu e stricat, nu-l repara” când vine vorba de schimbare. El a subliniat, de asemenea, că consumatorii din Uniunea Europeană beneficiază gratuit de actualizări de securitate extinse (ESU) de la Microsoft.

„(Pentru companii, n.r.) principalul obstacol îl reprezintă procesele lente de gestionare a schimbărilor. Acestea pot fi lente din cauza planificării deficitare, a lipsei de resurse, a dificultății de execuție etc.”, a declarat Esben Dochy.

ESU, esențiale pentru companii

ESU sunt utilizate pentru a asigura securitatea în timpul proceselor de gestionare a schimbărilor, dar organizațiile vor trebui să plătească pentru a obține aceste ESU, ceea ce le face mai scumpe pentru organizațiile nepregătite sau ineficiente.” Kieren Jessop, manager de cercetare la Omdia (fosta Canalys), ne-a spus că imaginea prezentată de Statcounter era „autentică, dar complexă”.

„Curba de adoptare a Windows 11 reprezintă adăugiri nete, mai degrabă decât înlocuiri pure, temperând rata de declin a Windows 10 fără a reflecta comportamentul real de cumpărare sau compoziția bazei instalate a dispozitivelor primare”, susține Kieren Jessop, manager de cercetare la Omdia.

Potrivit lui Jessop, lumea afacerilor este diferită. Întreprinderile care încă utilizează Windows 10 folosesc programul ESU ca o punte strategică, mai degrabă decât ca o alternativă. ESU a devenit un instrument standard în planificarea migrării PC-urilor de afaceri, „mai degrabă decât un caz marginal”, a explicat el.

Microsoft nu a publicat statistici oficiale privind adoptarea Windows 11. Cu toate acestea, furnizorii de hardware au remarcat ritmul lent al tranziției. Jeffrey Clarke, directorul operațional al Dell, a declarat că suntem cu 10-12 puncte procentuale în urmă cu Windows 11 față de generația anterioară.