Windows 11 încă nu reușește să convingă publicul, nici la două luni după încetarea suportului pentru Windows 10

Daniel Simion
4 decembrie 2025
Sursa foto: ID 222561980 | Windows 11 © Charnsitr | Dreamstime.com
Chiar dacă Microsoft a pus capăt suportului tehnic pentru multe versiuni de Windows 10, cel mai recent sistem de operare nu și-a mărit așa mult avansul față de vechiul sistem de operare în ceea ce privește cota de piață, relatează The Register.

Utilizatorii merg pe principiul „dacă nu e stricat, nu-l repara”

Potrivit datelor Statcounter, Windows 11 deținea 53,7% din piața desktopurilor Windows în noiembrie 2025, în timp ce Windows 10 deținea 42,7%. Acest lucru reprezintă o reducere a diferenței dintre cele două, în loc de creșterea preconizată de Microsoft și producătorii de PC-uri.

Esben Dochy, principalul evanghelist tehnic al Lansweeper, a remarcat că utilizatorii sunt mai predispuși să dețină dispozitive care nu pot fi actualizate sau să urmeze regula „dacă nu e stricat, nu-l repara” când vine vorba de schimbare. El a subliniat, de asemenea, că consumatorii din Uniunea Europeană beneficiază gratuit de actualizări de securitate extinse (ESU) de la Microsoft.

„(Pentru companii, n.r.) principalul obstacol îl reprezintă procesele lente de gestionare a schimbărilor. Acestea pot fi lente din cauza planificării deficitare, a lipsei de resurse, a dificultății de execuție etc.”, a declarat Esben Dochy.

ESU, esențiale pentru companii

ESU sunt utilizate pentru a asigura securitatea în timpul proceselor de gestionare a schimbărilor, dar organizațiile vor trebui să plătească pentru a obține aceste ESU, ceea ce le face mai scumpe pentru organizațiile nepregătite sau ineficiente.” Kieren Jessop, manager de cercetare la Omdia (fosta Canalys), ne-a spus că imaginea prezentată de Statcounter era „autentică, dar complexă”.

„Curba de adoptare a Windows 11 reprezintă adăugiri nete, mai degrabă decât înlocuiri pure, temperând rata de declin a Windows 10 fără a reflecta comportamentul real de cumpărare sau compoziția bazei instalate a dispozitivelor primare”, susține Kieren Jessop, manager de cercetare la Omdia.

Potrivit lui Jessop, lumea afacerilor este diferită. Întreprinderile care încă utilizează Windows 10 folosesc programul ESU ca o punte strategică, mai degrabă decât ca o alternativă. ESU a devenit un instrument standard în planificarea migrării PC-urilor de afaceri, „mai degrabă decât un caz marginal”, a explicat el.

Microsoft nu a publicat statistici oficiale privind adoptarea Windows 11. Cu toate acestea, furnizorii de hardware au remarcat ritmul lent al tranziției. Jeffrey Clarke, directorul operațional al Dell, a declarat că suntem cu 10-12 puncte procentuale în urmă cu Windows 11 față de generația anterioară.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

