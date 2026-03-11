YouTube a anunţat că va extinde la jurnalişti şi alte personalităţi publice instrumentul său de detectare a conţinutului generat cu ajutorul inteligenţei artificiale care foloseşte fără acord imaginea sau identitatea acestora, informează AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Funcţia, denumită Likeness ID, a fost lansată în 2025 pentru creatorii incluşi în programul de parteneriat al platformei, program care le permite să monetizeze videoclipurile. Instrumentul permite identificarea asemănărilor dintre o persoană reală şi materiale create cu inteligenţă artificială, inclusiv deepfake-uri care reproduc chipul sau vocea unei persoane.

„Astăzi extindem acest serviciu către un grup pilot format din oficiali publici, jurnalişti şi candidaţi politici”, a anunţat platforma într-un comunicat.

În prima etapă, instrumentul va fi disponibil în Franţa, Regatul Unit, Statele Unite şi Brazilia

YouTube intenţionează să extindă treptat accesul în lunile următoare, astfel încât serviciul să fie disponibil la nivel global până la finalul anului.

În cazul jurnaliştilor, platforma va colabora cu instituţiile media partenere, care vor putea propune nume ce urmează să fie incluse în sistem. În plan politic, serviciul va fi oferit iniţial oficialilor care şi-au manifestat deja interesul, urmând să fie extins ulterior şi către alte partide politice.

Potrivit companiei, atunci când sistemul detectează o posibilă potrivire între imaginea unei persoane publice şi un conţinut manipulat, utilizatorul este notificat şi poate analiza videoclipul semnalat într-o secţiune dedicată din YouTube Studio. Dacă consideră că este vorba despre o utilizare neautorizată a identităţii sale, acesta poate solicita eliminarea materialului în baza politicilor de confidenţialitate ale platformei.

Identificarea automată nu garantează eliminarea conţinutului

YouTube subliniază însă că identificarea automată nu garantează eliminarea conţinutului. Platforma va continua să protejeze anumite materiale de interes public, precum parodiile sau satirele.

Accesul la această funcţie presupune verificarea identităţii utilizatorilor pentru a preveni eventualele abuzuri. Datele furnizate vor fi folosite exclusiv în acest scop şi nu vor fi utilizate pentru antrenarea modelelor de inteligenţă artificială generativă dezvoltate de Google, a precizat compania.

YouTube afirmă că platforma sa are peste 2,5 miliarde de utilizatori activi lunar.