YouTube pune frână la scroll-ul infinit în Shorts: Părinții pot limita sau bloca complet secțiunea de videoclipuri scurte

După ani de presiune din partea părinților, YouTube introduce în sfârșit funcții dedicate pentru controlul timpului petrecut de copii în secțiunea Shorts, zona de clipuri scurte care concurează direct cu TikTok și Instagram Reels, relatează TechCrunch.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Noile opțiuni permit setarea unui cronometru zilnic pentru conturile de copii și adolescenți conectate la cele ale părinților. Odată atinsă limita stabilită, accesul la Shorts este restricționat automat.

Shorts, pe pauză totală, când e nevoie

Pe lângă limitarea timpului, părinții pot bloca complet accesul la Shorts, fie temporar, fie permanent. De exemplu, dacă un copil folosește YouTube pentru a urmări lecții sau materiale educaționale, secțiunea de clipuri scurte poate fi dezactivată astfel încât să nu mai existe tentația derulării fără sfârșit.

Blocarea și deblocarea se fac rapid, direct din setările de control parental, oferind flexibilitate maximă în funcție de context.

Memento-uri pentru somn și pauze

YouTube introduce și notificări personalizate pentru ora de culcare sau pentru pauze regulate. Practic, aplicația le amintește utilizatorilor – nu doar copiilor, ci și adulților – că este timpul să închidă aplicația și să facă altceva. Scopul este formarea unor obiceiuri mai sănătoase de consum de conținut.

Mai ușor de comutat între conturi

Pentru părinții care folosesc aceeași aplicație și pentru ei, și pentru copii, YouTube promite o experiență îmbunătățită de schimbare a conturilor. În următoarele săptămâni, trecerea între profilul adultului și cel al copilului se va face din câteva atingeri, evitând situațiile în care feed-ul personal ajunge să fie invadat de desene animate.

Parte dintr-o strategie mai amplă

Noile funcții completează setul existent de instrumente pentru supravegherea adolescenților, inclusiv monitorizarea canalelor pe care aceștia creează conținut. YouTube urmează astfel trendul industriei, alături de TikTok, Instagram, Snapchat sau Facebook.

Anul trecut, platforma a introdus și tehnologii de estimare a vârstei, capabile să identifice dacă un cont aparține unui minor – o piesă esențială în efortul de a crea un mediu mai sigur pentru utilizatorii tineri.