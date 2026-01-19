Autoritatea Vamală Română a inițiat o procedură de licitație restrânsă pentru achiziția de scanere cu raze X destinate controlului bagajelor, în cadrul unui proiect de întărire a capacității de control integrat. Valoarea estimată a contractului se ridică la 6,7 milioane de lei, fără TVA, potrivit Agerpres.

Conform anunțului publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura este împărțită în două loturi și vizează furnizarea de echipamente de control utilizate în activitatea vamală.

Primul lot prevede achiziția de scanere portabile cu raze X de tip Backscatter, cu o valoare estimată de 5,05 milioane de lei, fără TVA. Al doilea lot se referă la scanere fixe cu energie joasă pentru controlul bagajelor, evaluate la 1,65 milioane de lei, fără TVA.

Achiziția se încadrează în domeniul apărării și securității, contractul fiind supus unor condiții speciale de executare. Măsurile sunt justificate de statutul Autorității Vamale Române, instituție integrată în structurile de asigurare a securității naționale și europene, inclusiv în cadrul NATO.

Accesul la documentația completă și la caietul de sarcini este permis exclusiv operatorilor economici care îndeplinesc cerințele de securitate, inclusiv deținerea sau obținerea unei autorizații de securitate industrială.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor sau a cererilor de participare este stabilit pentru data de 23 februarie 2026, ora 14:43, pentru ambele loturi.

Autoritatea Vamală Română funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor, ca instituție publică cu personalitate juridică, având atribuții în aplicarea politicii vamale și a legislației în domeniul accizelor. Finanțarea activității este asigurată din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor, precum și din alte surse prevăzute de lege.