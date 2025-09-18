Bateria cu ioni de hidrură, o alternativă la litiu, testată în premieră de cercetătorii chinezi

O echipă de oameni de ştiinţă chinezi a dezvoltat primul prototip de baterie bazată pe ioni de hidrură, un progres experimental ce deschide o nouă direcţie de cercetare în stocarea energiei, au raportat joi surse media locale, transmite joi EFE.

Bateriile de hidrură funcţionează similar cu cele de litiu, care sunt predominante în prezent în dispozitivele electronice şi vehiculele electrice, dar folosesc ioni de hidrură ca purtători de sarcină.

Până acum, această opţiune era menţinută în domeniul conceptual din cauza absenţei materialelor adecvate pentru electroliţi, conform agenţiei statale Xinhua, transmite Agerpres.

Grupul de cercetători chinezi aparţinând Institutului de Fizică Chimică din Dalian a reuşit să sintetizeze un compus nucleu-membrană de hidrură de bariu şi trihidrură de ceriu ce permite conducţia ionilor la temperatura camerei.

Cu ajutorul acestei descoperiri, publicată în revista ştiinţifică Nature, oamenii de ştiinţă chinezi au construit o celulă capabilă să încarce, să descarce şi să alimenteze un LED cu un voltaj de 1,9 volţi.

Deşi este vorba despre un test de laborator încă departe de aplicaţii de natură comercială, rezultatul demonstrează viabilitatea acestei tehnologii şi o încorporează în domeniul experimental.

Conform autorilor, cercetarea deschide posibilităţi în stocarea energiei la scară largă şi în sisteme cu hidrogen.

Descoperirea coincide cu un moment de tensiuni în sectorul litiului din China, care concentrează o mare parte din producţia şi consumul mondial al acestui mineral esenţial pentru bateriile actuale.

În august, ramura consacrată litiului din cadrul Asociaţiei Chineze a Industriei Metalelor Neferoase a îndemnat companiile să consolideze coordonarea şi să evite o „competiţie nesănătoasă” pe piaţă, în mijlocul ajustărilor de capacitate şi a fluctuaţiilor de preţuri.

Această descoperire se alătură eforturilor globale de a explora alternative la litiu, o resursă strategică a cărei piaţă traversează o etapă de ajustări şi o volatilitate ridicată.