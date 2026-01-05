Ce are în plan Apple să lanseze anul acesta / Un MacBook mai ieftin, iPhone pliabil și un Siri mai conversațional

Apple va lansa o suită de produse importante în 2026, inclusiv primul său model pliabil. Totodată, este așteptat ca firma din Cupertino să actualizeze Apple Intelligence, o tehnologie pe care Tim Cook, CEO-ul Apple, s-a străduit să o impună ca un nume de casă, transmite Business Insider.

Actualizări ale serviciilor Apple pe bază de abonament

De obicei, compania face anunțuri importante despre produse în iunie, la Worldwide Developers Conference (WWDC), și în toamnă, când tinde să lanseze o nouă generație de iPhone. De asemenea, lansează și alte produse pe parcursul anului, cum ar fi noile iPad-uri sau computere Mac.

Divizia de servicii a Apple, care include ofertele sale bazate pe abonament, a înregistrat o creștere constantă pe parcursul mai multor perioade de raportare a rezultatelor financiare. Este logic ca acesta să fie un domeniu în care Apple ar dori să continue să inoveze. Pe 2 ianuarie, gigantul tehnologic a lansat o actualizare a serviciului său Apple Fitness+, pe care l-a prezentat la începutul noului an.

Funcțiile includ noi programe de antrenament, o secțiune Artist Spotlight care conține playlisturi de exerciții dedicate anumitor artiști și noi adăugiri la programul Time to Walk, care combină povestirea cu muzica pe care utilizatorii o pot asculta în timp ce merg pe jos.

Siri va deveni mai conversațional

Apple a prezentat pentru prima dată o versiune actualizată a Siri bazată pe inteligență artificială la WWDC 2024, într-un clip acum șters, în care actrița Bella Ramsey îi cere lui Siri să îi amintească numele unei persoane cu care a luat cina în trecut. În clip, Siri a reușit să-și amintească numele pe baza contextului anterior al textelor și calendarului.

Când Apple Intelligence a fost lansat în toamna anului 2024, acea versiune a Siri lipsea. În martie 2025, Apple a luat decizia neobișnuită de a amâna lansarea, spunând că va fi lansată „în anul următor”. Apple a confirmat pentruîn iunie 2025 că noul Siri va fi lansat anul acesta.

iPhone-ul pliabil va fi lansat în 2026

Analistul Apple Ming-Chi Kuo de la TF International Securities, cunoscut pentru previziunile sale privind Apple și aprovizionarea lanțului de distribuție, a declarat într-o notă din 2025 că se așteaptă ca Apple să lanseze primul iPhone pliabil în 2026, cu un preț de vânzare cu amănuntul de peste 2.000 de dolari. Jurnalistul Bloomberg Mark Gurman a relatat despre un calendar și un preț similar pentru lansarea unui iPhone pliabil.

Concurenți precum Samsung și producătorul chinez de telefoane Huawei sunt de ani buni în tendința telefoanelor pliabile, așa că Apple nu va fi prima care își va inova gama de produse în acest fel.

În prezent, telefoanele pliabile au o „bază relativ mică” pe piața smartphone-urilor, a declarat Chatterjee pentru Business Insider în august 2025. Apple, însă, are cota de piață necesară pentru a face acest format popular în rândul proprietarilor de smartphone-uri.

S-a raportat existența unui MacBook accesibil

Analistul Apple Kuo a publicat o notă în iunie 2025 despre un MacBook de 13 inch mai accesibil, care, potrivit Bloomberg, ar putea costa mai puțin de 999 de dolari, citând persoane familiarizate cu acest subiect.

Ar fi primul MacBook care ar rula pe un cip construit pentru un iPhone, a spus Kuo. Kuo a prezis că producția în serie va începe în al patrulea trimestru al anului 2025 sau la începutul anului 2026.