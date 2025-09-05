Cel mai rapid supercomputer european, Jupiter, a fost inaugurat în Germania / Cum va schimba acesta viitorul cercetării în Europa

Cel mai rapid supercomputer al Europei, Jupiter, a fost inaugurat în Germania, cu speranța că va ajuta continentul să progreseze în domenii-cheie, de la cercetarea climatică la cursa globală a inteligenței artificiale. Iată ce trebuie să știți despre acest sistem, a cărui putere de calcul este echivalentă cu cea a aproximativ un milion de smartphone-uri, informează TechXplore.

Ce este supercomputerul Jupiter?

Amplasat la Centrul de Supercomputing Jülich din vestul Germaniei, Jupiter este primul supercomputer de tip „exascale” din Europa. Aceasta înseamnă că este capabil să efectueze cel puțin un cvintilion (un miliard de miliarde) de calcule pe secundă. Pentru a pune lucrurile în perspectivă, Statele Unite dețin deja trei astfel de mașini.

Sistemul este găzduit într-un centru de 3.600 de metri pătrați —aproximativ jumătate dintr-un teren de fotbal— și este dotat cu circa 24.000 de cipuri Nvidia, preferate de industria AI. Costul de 500 de milioane de euro pentru dezvoltarea și operarea sa este suportat în proporție de 50% de Uniunea Europeană, iar restul, de Germania.

Puterea sa vastă este disponibilă pentru cercetători și companii din numeroase domenii, inclusiv pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială. Thomas Lippert, directorul Centrului Jülich, a subliniat că Jupiter reprezintă un „salt uriaș” pentru performanța informatică europeană, fiind de 20 de ori mai puternic decât oricare alt computer din Germania.

Rolul său în cursa inteligenței artificiale

Lippert a declarat că Jupiter este primul supercomputer din Europa competitiv la nivel internațional pentru antrenarea modelelor de AI, un domeniu în care continentul a rămas în urma SUA și a Chinei. Un raport al Universității Stanford a arătat că, în 2024, instituțiile americane au creat 40 de modele AI „notabile”, față de 15 în China și doar 3 în Europa.

Emmanuel Le Roux, de la Eviden (o subsidiară a gigantului tech francez Atos), a descris Jupiter ca fiind „cea mai mare mașină de inteligență artificială din Europa”. Consorțiul care a construit sistemul este format din Eviden și grupul german ParTec. Potrivit lui Jose Maria Cela, cercetător la Centrul de Supercomputing din Barcelona, noul sistem este „foarte important” pentru eforturile europene de a dezvolta modele de AI. „Cu cât este mai mare computerul, cu atât este mai bun modelul pe care îl dezvolți cu inteligența artificială,” a explicat el.

Chiar și așa, cu o dependență masivă de cipurile Nvidia, Jupiter rămâne puternic ancorat în tehnologia americană. Dominanța sectorului tech din SUA a devenit o preocupare tot mai mare în contextul relațiilor tensionate dintre SUA și Europa.

Alte utilizări ale supercomputerului

Dincolo de antrenarea modelelor de inteligență artificială, Jupiter are o gamă largă de aplicații:

Cercetare climatică: Cercetătorii speră să creeze previziuni meteo mai detaliate și pe termen lung, care să poată prezice cu o mai mare acuratețe evenimentele climatice extreme, cum ar fi valurile de căldură. Modelele actuale pot simula schimbările climatice pe parcursul unui deceniu, în timp ce cu Jupiter se estimează că previziunile ar putea ajunge până la 30 sau chiar 100 de ani.

Simulări cerebrale: Se dorește simularea mai realistă a proceselor cerebrale, cercetare utilă în dezvoltarea de medicamente pentru boli precum Alzheimer.

Tranziția energetică: Sistemul poate fi folosit pentru a simula fluxurile de aer în jurul turbinelor eoliene, optimizând astfel designul acestora.

Câtă energie consumă Jupiter?

Jupiter va avea un consum mediu de aproximativ 11 megawați, echivalentul energiei folosite de mii de locuințe sau de o mică uzină industrială. Cu toate acestea, operatorii săi susțin că este cel mai eficient supercomputer din lume din punct de vedere energetic. Sistemul utilizează cel mai recent și mai eficient hardware, dispune de sisteme de răcire cu apă, iar căldura reziduală generată va fi folosită pentru a încălzi clădirile din apropiere.