Industria chineză a interfețelor creier-calculator (BCI) se mișcă rapid de la cercetare la implementarea comercială, iar startup-urile locale se pregătesc să concureze cu lideri americani precum Neuralink sau Synchron. Un val de companii chineze vizează atât BCI implantabile, cât și noninvazive, sprijinite de politici guvernamentale favorabile, extinderea studiilor clinice și investiții masive, anunță TechCrunch.

Phoenix Peng, antreprenor și fondator al două astfel de startup-uri, NeuroXess, specializată în implanturi BCI, și Gestala, care dezvoltă BCI noninvazive prin ultrasunete, spune că acest progres se bazează pe acțiuni concrete, iar mai multe provincii chineze, precum Sichuan, Hubei și Zhejiang, au stabilit deja tarife medicale pentru BCI și le-au inclus în sistemul național de asigurări de sănătate.

„Neuroscience și inteligența artificială sunt două fețe ale aceleași monede. BCI va deveni puntea finală între inteligența biologică și cea artificială, oferind o conexiune directă între creierul uman și AI. Piața va fi uriașă”, explică Peng.

Potrivit antreprenorului, progresul rapid al Chinei se datorează sprijinului politic puternic, cu guvernul implicat în cercetare și dezvoltare, stabilirea standardelor tehnice și includerea BCI în asigurările medicale. În 2025, a fost creat un fond de 165 milioane de dolari pentru sprijinirea companiilor de BCI.

Resursele clinice vaste, cu acces la pacienți și costuri mai mici de cercetare, accelerează testele clinice. Industria matură de producție, care include semiconductori, AI și echipamente medicale, permite cercetare și prototipare rapidă, în timp ce investițiile strategice, atât de stat cât și private, susțin dezvoltarea companiilor locale.

China a realizat deja primul test clinic complet implantabil și wireless pentru un pacient paralizat, care a permis controlul dispozitivelor fără hardware extern, doar al doilea la nivel mondial după Neuralink. În plus, peste 50 de studii clinice pe BCI implantabile flexibile au fost finalizate până la mijlocul lui 2025, vizând recuperarea motorie și reabilitarea post-AVC.

În paralel, startup-uri precum Gestala se concentrează pe BCI noninvazive prin ultrasunete, pentru afecțiuni precum durerea cronică, AVC sau depresia. Aceste tehnologii sunt mai sigure, mai ușor de adoptat și mai scalabile comercial. Primele teste clinice au redus durerea pacienților cu 50%, cu efecte care persistă una-două săptămâni.

Reglementările chineze vor fi aliniate la standardele internaționale

În următorii cinci ani, reglementările chineze vor fi aliniate la standardele internaționale, cu o supraveghere mai strictă pentru BCI invazive și facilitarea aprobării pentru cele noninvazive. Cerințele etice vor include consimțământ informat extins și standarde clinice unificate.