China doboară un record mondial / Cea mai mare rețea de atomi pentru calcul cuantic

O echipă de fizicieni chinezi, condusă de celebrul Pan Jianwei, a construit cea mai mare rețea de atomi realizată vreodată pentru un calculator cuantic, un aranjament de peste 2.000 de atomi de rubidiu, de zece ori mai mare decât orice sistem precedent. Descoperirea, publicată în Physical Review Letters, este văzută de specialiști drept un „salt semnificativ” în dezvoltarea fizicii cuantice bazate pe atomi, anunță South China Morning Post.

Performanța a fost posibilă datorită unui sistem de inteligență artificială capabil să aranjeze atomii în tipare perfecte în doar 60 de milisecunde. Fiecare atom acționează ca un qubit, unitatea fundamentală de stocare și procesare a informației în calculul cuantic. Spre deosebire de metodele tradiționale, care mută atomii unul câte unul, noul sistem îi repoziționează simultan, menținând același timp de procesare indiferent de dimensiunea rețelei.

Un pas esențial către construirea unui calculator cuantic stabil și fiabil

Metoda folosește „pensete optice”, raze laser focalizate care prind atomii și le controlează nivelul de energie. Cu ajutorul unui modulator optic de mare viteză, cercetătorii au creat aranjamente bidimensionale și tridimensionale cu o precizie remarcabilă: 99,97% pentru operațiuni pe un singur qubit și 99,5% pentru doi qubiți.

Specialiștii spun că această inovație ar putea permite, în viitor, extinderea la zeci de mii de atomi, un pas esențial către construirea unui calculator cuantic stabil și fiabil. Totuși, provocări rămân: în structurile 3D atomii nu pot fi mutați între straturi fără riscul de pierdere, iar dimensiunea matricei este limitată de puterea și precizia laserelor disponibile.

Următorul obiectiv al echipei este dezvoltarea unor lasere mai puternice și a unor dispozitive optice mai rapide, pentru a depăși aceste bariere. Dacă vor reuși, China ar putea marca un moment istoric în cursa globală pentru supremația în domeniul calculului cuantic.