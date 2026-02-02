Chiștoacele de țigară, considerate un deșeu toxic și o problemă majoră de mediu, au fost transformate de cercetători chinezi în componente pentru supercondensatoare cu performanțe ridicate, potrivit unui comunicat al Universității Henan, citat de Interesting Engineering.

Aceste reziduuri, alcătuite în mare parte din acetat de celuloză, un tip de plastic, se descompun foarte greu și pot elibera metale grele în sol. Totuși, structura lor polimerică s-a dovedit valoroasă pentru ingineri, care au folosit-o pentru crearea unor electrozi de carbon avansați, capabili să stocheze energie.

„Dispozitivele rezultate prezintă o stabilitate excepțională pe termen lung, o combinație rară între protejarea mediului și valoarea tehnologică”, au precizat cercetătorii Studiul publicat în revista Energy & Environment Nexus.

Supercondensatoare din deșeuri

Chiștoacele, compuse în mare parte din celuloză și acetat de celuloză, au fost identificate ca un surogat ideal și ieftin pentru biomasă. Printr-un proces de prelucrare, aceste deșeuri se transformă în carburi poroase cu suprafață mare, esențiale pentru stocarea performantă a energiei.

Echipa condusă de Leichang Cao a încălzit chiștoacele la 700°C împreună cu un agent chimic, modalitate prin care oamenii e știință au extins sferele dense de carbon, creând o structură tridimensională asemănătoare unui fagure, cu suprafață extrem de mare.

Această arhitectură unică a permis materialului să atingă o capacitate de stocare ridicată. În plus, materialul este extrem de rezistent. Chiar și după 10.000 de cicluri de încărcare și descărcare, își păstrează peste 95% din capacitatea inițială, spre deosebire de bateriile smartphone-urilor, care se uzează rapid.