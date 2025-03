China va fi lider mondial la investiţiile în echipamente pentru producţia de cipuri şi în 2025 – SEMI

China va continua să investească mai mult decât orice altă ţară în echipamente noi pentru producţia de cipuri şi în 2025, urmată de Taiwan şi Coreea de Sud, arată un raport publicat miercuri de SEMI, principala asociaţie a industriei de microelectronică, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Potrivit celor mai recente prognoze ale SEMI, investiţiile globale în echipamente pentru producţia de cipuri vor creşte cu 2% în acest an, până la 110 miliarde de dolari, acesta fiind al şaselea an consecutiv de creştere, graţie investiţiilor în echipamentele necesare pentru a produce cipuri cu Inteligenţă Artificială. În plus, impactul AI ar putea să fie chiar şi mai puternic în 2026, când investiţiile ar urma să înregistreze un avans de 18%, a adăugat SEMI.

China este cel mai mare consumator mondial de cipuri, iar firmele chinezeşti şi-au majorat capacităţile de producţie a cipurilor de mai mulţi ani, însă la mijlocului 2023 şi în 2024 investiţiile lor au crescut accelerat graţie sprijinului Guvernului de la Beijing, în idee de a reduce dependenţa de cipurile importate, dar şi ca răspuns la restricţiile impuse de guvernul american.

Grupul ASML, o companie cu sediul în Ţările de Jos, se aşteaptă ca în 2025 vânzările sale să se situeze între 32 şi 38 de miliarde de euro, ceea ce ar însemna o cotă de piaţă de peste 25% pentru segmentul său, echipamentele de litografie, unde ASML are o poziţie dominantă.

Alte mari firme producătoare de echipamente pentru producţia de cipuri sunt Applied Materials, KLA, LAM Research şi Tokyo Electron, chiar dacă producători chinezi precum Naura, AMEC şi SiCarrier vin puternic din urmă.

Potrivit SEMI, cheltuielile Chinei cu echipamentele pentru producţia de cipuri ar urma să se situeze la 38 de miliarde de dolari în 2025, în scădere cu 24% faţă de un nivel de 50 de miliarde de dolari în 2024, dar chiar şi aşa mai mari decât cheltuielile de 21,5 miliarde de dolari ale Coreei de Sud, unde firmele SK Hynix şi Samsung Electronics îşi majorează capacităţile de producţie a cipurilor de memorie.

Investiţiile în Taiwan, unde gigantul TSMC produce cipuri AI pentru Nvidia şi alte firme, sunt prognozate să se situeze la 21 de miliarde de dolari în acest an.

În alte regiuni, cele două Americi şi Japonia ar urma să cheltuie fiecare 14 miliarde de dolari în 2025 pentru echipamente pentru producţia de cipuri, în timp ce Europa va cheltui nouă miliarde de dolari, a estimat SEMI.