Computex 2025: Intel lansează plăcile profesionale Arc Pro B50 și stații de lucru „Project Battlematrix” cu GPU-uri Arc Pro B60

Intel a anunțat seria sa de plăci grafice Arc Pro B la Computex 2025 din Taipei, Taiwan, cu un accent puternic pe performanța inferenței stațiilor de lucru cu inteligență artificială, îmbunătățită de cantități de VRAM considerabile conform Tomshardware. Intel Arc Pro B50, o placă compactă concepută pentru stații de lucru grafice, are 16 GB de VRAM și va fi comercializată la prețul de 299 USD, în timp ce Intel Arc Pro B60, mai mare, pentru stațiile de lucru cu inferență artificială, vine cu o cantitate generoasă de 24 GB de VRAM. B60 este concepută pentru stații de lucru puternice cu inteligență artificială „Project Battlematrix”, vândute ca sisteme complete, cu prețuri cuprinse între 5.000 și 10.000 USD, va avea un preț de aproximativ 500 USD pe unitate.

Intel s-a concentrat pe valorificarea ecosistemului GPU prin intermediul partenerilor pentru a-și dezvolta plăcile grafice Arc Pro, spre deosebire de concurenții săi, care tind să lanseze aceste plăci sub propria marcă pentru segmentul profesional. Printre aceștia se numără parteneri precum Maxsun, care a dezvoltat o placă dual-GPU bazată pe GPU-ul B60. Printre alți parteneri se numără ASRock, Sparkle, GUNNR, Senao, Lanner și Onix.

Atât GPU-urile B50, cât și B60 sunt acum testate de partenerii Intel, și vor ajunge pe piață în al treilea trimestru al anului 2025. Intel va lansa inițial plăcile cu un set redus de funcții software, dar va adăuga suport pentru funcții precum SRIOV, VDI și software de gestionare în al patrulea trimestru al anului.

Intel Arc Pro B50

Intel Arc Pro B50 are un design compact cu două sloturi pentru stații de lucru grafice subțiri și de dimensiuni reduse. Are o putere totală a plăcii (TBP) de 70 W și nu are conectori de alimentare externi. GPU-ul dispune de 16 nuclee Xe și 128 de motoare XMX care oferă până la 170 de TOPS, toate alimentate de 16 GB de VRAM care oferă o lățime de bandă de memorie de 224 GB/s. Placa dispune și de o interfață PCIe 5.0 x8, pe care Intel o atribuie vitezei de transfer din memoria sistemului, oferind în cele din urmă cu 10 până la 20% mai multă performanță în anumite scenarii.

Cei 16 GB de memorie ai modelului B50 îi depășesc pe principalii săi concurenți din acest segment, care vin de obicei echipați cu 6 sau 8 GB de memorie. Placa are, de asemenea, drivere certificate despre care Intel susține că oferă o performanță de până la 2,6 ori mai mare decât driverele de gaming de bază.

Intel a distribuit o serie de teste comparative cu modele concurente Nvidia RTX A1000 de 8 GB și A50 de 6 GB din generația anterioară, dar, ca în cazul tuturor testelor comparative furnizate de producători, trebuie luate cu scepticism. În ceea ce privește sarcinile de lucru grafice, Intel susține un avantaj de până la 3,4 ori față de generația anterioară A50 și câștiguri solide în general față de RTX A1000. Acesta oferă avantaje similare într-o serie de teste de inferență AI.

Intel Arc Pro B60

Intel Arc Pro B60 are 20 de nuclee Xe și 160 de motoare XMX alimentate de 24 GB de memorie care oferă 456 GB/s de lățime de bandă. Placa oferă o putere de procesare de 197 TOPS și se încadrează într-un pachet TBP de 120 până la 200 W. Această placă vine, de asemenea, cu o interfață PCIe 5.0 x8.

Arhitectura Intel acceptă mai multe cipuri GPU B60 pe o singură placă video profesională, după cum o demonstrează GPU-ul Maxsun, cu suport software în Linux pentru împărțirea sarcinilor de lucru pe ambele cipuri GPU (fiecare GPU interacționează cu gazda pe propria conexiune bifurcată PCIe 5.0 x8).

Testele de referință Intel au evidențiat din nou avantajele memoriei de 24 GB a modelului B60 față de GPU-urile concurente RTX 200 Ada 16GB și RTX 5060Ti 16GB, susținând că aceasta poate oferi câștiguri de până la 2,7 ori față de concurență în diverse modele de inteligență artificială. Intel a evidențiat, de asemenea, avantajele unei capacități mai mari de memorie în ceea ce privește dimensiunea modelului, contextul și scalarea concurenței.

Project Battlematrix

Intel Arc Pro B60 va fi disponibil în principal în stații de lucru pentru inferență, cu prețuri cuprinse între 5.000 și 10.000 de dolari, denumite Project Battlematrix. Scopul este de a combina hardware și software pentru a crea o soluție coerentă de stație de lucru. Cu toate acestea, costul per unitate va fi în intervalul de 500 de dolari per GPU, în funcție de modelul specific.

Stațiile de lucru Project Battlematrix, alimentate de procesoare Xeon, vor veni cu până la opt GPU-uri, 192 GB de VRAM total și vor suporta modele AI de până la 70B+ parametri.

Intel lucrează la furnizarea unei soluții Linux containerizate full-stack validate, care include tot ce este necesar pentru implementarea unui sistem, inclusiv drivere, biblioteci software, instrumente și framework-uri, toate optimizate din punct de vedere al performanței, permițând clienților să fie operaționali imediat cu un proces de instalare simplu. Intel va lansa noile containere în etape, pe măsură ce inițiativa sa se maturizează.

Intel a prezentat, de asemenea, o foaie de parcurs a principalelor etape viitoare. Compania se află în prezent în faza de activare, certificarea ISV și primele implementări de containere urmând să aibă loc în trimestrul 3, progresând în cele din urmă către implementarea SRIOV, VDI și software de gestionare în trimestrul 4.

Partenerii Intel au avut mai multe sisteme Project Battlematrix instalate și rulând sarcini de lucru live în showroom la Computex, ceea ce subliniază faptul că dezvoltarea este deja în curs de desfășurare.

Intel Arc Pro B50 și Intel Arc Pro B60 vor ajunge pe piață în al treilea trimestru al anului 2025.