Confuzie în jurul suitei Microsoft Office / Utilizatorii au raportat că Office a devenit „Microsoft 365 Copilot”

Microsoft a creat, din nou, confuzie pe internet. The Verge titrează că mai mulți utilizatori de Reddit sau X au afirmat că sunt nedumeriți legat de Microsoft, care a redenumit Microsoft Office în Microsoft 365 Copilot.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Confuzia provine de la domeniul Office.com al Microsoft, care în ultimul an a servit ca mijloc de a încuraja companiile și consumatorii să utilizeze aplicația Microsoft 365 Copilot. Această aplicație este o aplicație centrală care oferă acces la Copilot, precum și la toate aplicațiile Office. Microsoft obișnuia să numească această aplicație pur și simplu Office, înainte ca compania să schimbe numele Office în Microsoft 365 în 2022.

Dacă vizitați Office.com, veți vedea un mesaj de bun venit la aplicația Microsoft 365 Copilot și o notă de la Microsoft care ar putea crea confuzie pentru oricine nu urmărește brandingul confuz al companiei.

Sursa foto: captură de ecran office.com / Daniel Simion

Utilizatorii de social media sunt confuzi de această schimbare, crezând că numele a fost schimbat, din nou. Gareth Oystyk, director senior de marketing pentru Microsoft 365, a declarat că denumirea Copilot a fost adăugată „pentru a reflecta rolul său în reunirea experiențelor de productivitate Copilot și Microsoft 365 într-un singur loc”.

Microsoft is so fucking stupid.



Microsoft renamed Microsoft Office to Microsoft 365 Copilot App



I'm not joking pic.twitter.com/8to6CdRkze — vx-underground (@vxunderground) January 5, 2026