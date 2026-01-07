dark
Confuzie în jurul suitei Microsoft Office / Utilizatorii au raportat că Office a devenit „Microsoft 365 Copilot”

Daniel Simion
7 ianuarie 2026
Microsoft Copilot
Sursa foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Microsoft a creat, din nou, confuzie pe internet. The Verge titrează că mai mulți utilizatori de Reddit sau X au afirmat că sunt nedumeriți legat de Microsoft, care a redenumit Microsoft Office în Microsoft 365 Copilot.

Confuzia provine de la domeniul Office.com al Microsoft, care în ultimul an a servit ca mijloc de a încuraja companiile și consumatorii să utilizeze aplicația Microsoft 365 Copilot. Această aplicație este o aplicație centrală care oferă acces la Copilot, precum și la toate aplicațiile Office. Microsoft obișnuia să numească această aplicație pur și simplu Office, înainte ca compania să schimbe numele Office în Microsoft 365 în 2022.

Dacă vizitați Office.com, veți vedea un mesaj de bun venit la aplicația Microsoft 365 Copilot și o notă de la Microsoft care ar putea crea confuzie pentru oricine nu urmărește brandingul confuz al companiei.

confuzie-Microsoft-Office-365-Copilot
Sursa foto: captură de ecran office.com / Daniel Simion

Utilizatorii de social media sunt confuzi de această schimbare, crezând că numele a fost schimbat, din nou. Gareth Oystyk, director senior de marketing pentru Microsoft 365, a declarat că denumirea Copilot a fost adăugată „pentru a reflecta rolul său în reunirea experiențelor de productivitate Copilot și Microsoft 365 într-un singur loc”.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

