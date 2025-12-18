Stocarea modernă a datelor are o durată de viață relativ scurtă. Hard disk-urile, SSD-urile se uzează în timp și chiar și benzile magnetice trebuie rescrise periodic pentru a evita degradarea. Acum, o tehnologie ambițioasă își propune să ofere medii de stocare concepute să dureze nu zeci sau sute de ani, ci literalmente miliarde de ani.

Startup-ul britanic SPhotonix a fost înființat în 2024 pentru a comercializa ceea ce se numește stocarea optică a datelor 5D, adesea denumită „cristale de memorie”. În esență, tehnica codifică cantități uriașe de date la scară nanometrică în interiorul unei sticle ultra-rezistente folosind laserul, potrivit TomsHardware.

Cristalul de memorie utilizează cinci dimensiuni pentru a stoca informațiile

Cristalul de memorie 5D dezvoltat de Centrul de Cercetare Optoelectronică (ORC) al Universității din Southampton este un mediu unic de stocare a datelor care utilizează cinci dimensiuni pentru a stoca informațiile.

În loc să stocheze biți pe o suprafață plană, SPhotonix utilizează un laser special pentru a scrie date pe întregul volum al unui disc din sticlă fabricat din cuarț. Informațiile sunt stocate folosind cele trei dimensiuni spațiale, plus două proprietăți optice suplimentare – orientarea și intensitatea nanostructurilor, care sunt citite optic folosind lumină polarizată. Împreună, aceste cinci dimensiuni cresc densitatea de stocare, făcând în același timp datele rezistente în timp.

Cristalul poate stoca cantități mari de informații și este unul dintre cele mai rezistente materiale din punct de vedere chimic și termic

Compania susține că un singur disc de sticlă, aproximativ de dimensiunea unui CD optic tradițional, poate stoca până la 360 de teraocteți (TB) de date. Dar durata de viață este cea care face senzație: potrivit companiei, în condiții normale, suportul ar trebui să rămână lizibil timp de 13,8 miliarde de ani, aproximativ vârsta universului. Sticla este rezistentă la căldură, radiații, interferențe electromagnetice și degradare fizică – toți dușmanii obișnuiți ai stocării pe termen lung.

Cristalul, fabricat din cuarț, este unul dintre cele mai rezistente materiale din punct de vedere chimic și termic cunoscute până în prezent și poate suporta temperaturi de până la 1000 °C, rezistă la forțe de impact direct de până la 10 tone pe centimetru pătrat și nu este afectat de expunerea pe termen lung la radiații cosmice. Longevitatea și capacitatea de stocare a cristalului de memorie 5D i-au adus un record mondial Guinness în 2014 pentru că este cel mai durabil material de stocare a datelor creat vreodată.

Prototipurile actuale nu sunt nici pe departe competitive cu SSD-urile moderne sau chiar cu hard disk-urile în ceea ce privește viteza.

Potrivit SPhotonix, prototipurile sale actuale ating viteze de scriere de aproximativ 4 MBps și viteze de citire de aproximativ 30 MBps. Aceste cifre plasează tehnologia cu mult sub sistemele de arhivare existente în prezent, dar compania a publicat o foaie de parcurs care vizează viteze susținute de citire și scriere de 500 MBps în termen de trei până la patru ani.

Compania estimează costurile inițiale ale sistemului la aproximativ 30.000 de dolari pentru un dispozitiv de scriere și 6.000 de dolari pentru un dispozitiv de citire, cu un termen de livrare a acestora de aproximativ 18 luni.

În ceea ce privește durata de viață, compania descrie suportul media ca fiind inerent izolat, neavând nevoie de energie pentru a păstra datele și fiind potrivit pentru arhive în care latențele de acces de 10 secunde sau mai mult sunt acceptabile.

Dacă sticla 5D a SPhotonix poate trece de la demonstrații impresionante de densitate la performanțe competitive la nivel de sistem va determina dacă va rămâne un mediu de arhivare de nișă sau va deveni o soluție viabilă de stocare în centrele de date moderne.

Compania se concentrează în principal pe centrele de date și pe piața business-to-business, pentru aplicații comerciale care trebuie să stocheze cantități uriașe de date pentru perioade lungi de timp.