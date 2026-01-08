dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Dell anunță un nou monitor 4K QD-OLED care oferă culori reale pe 10 biți

Ștefan Munteanu
8 ianuarie 2026
Dell-UltraSharp-32-4K-QD-OLED
Sursa foto: Dell
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Dell a anunțat la CES 2026 că va lansa monitorul UltraSharp 32 4K QD-OLED pe 24 februarie, la prețul de 2.600 de dolari. În ciuda faptului că a lansat în 2025 un monitor 4K QD-OLED axat pe productivitate, de aceeași dimensiune, care se vindea în mod regulat cu mult sub 1.000 de dolari, noul model costă mai mult, în principal datorită preciziei mai mari a culorilor pentru profesioniștii din industria creativă, relatează The Verge.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Compania promovează acest monitor ca fiind potrivit pentru cei care se ocupă de color grading, editarea de filme și transmisiuni în direct. Dell susține că monitorul oferă o precizie a culorilor „realistă”, cu un rating Delta E <1, și are un colorimetru integrat care stochează preferințele de calibrare pe dispozitiv. Comunicatul de presă al companiei susține că monitorul oferă o reproducere reală a culorilor pe 10 biți. Managerii IT pot calibra culorile monitorului de la distanță.

Acest monitor are o rată de reîmprospătare de 120 Hz și suport Dolby Vision HDR (fără a menționa ratingul VESA DisplayHDR True Black 500). În ceea ce privește porturile, acesta acceptă doar video prin intermediul unui port Thunderbolt 4 care poate încărca până la 140 W (modelul S3225QC Dell lansat anul acesta, menționat anterior, avea HDMI 2.1, dar nu suporta Thunderbolt). Are un port USB-C pop-out de 27 W și un port USB-A de 10 W pentru încărcarea accesoriilor, plus un port Ethernet de 2,5 Gbps.

Potrivit specificațiilor comunicate de Dell, nu pare a fi la fel de avantajos ca Asus ProArt Display OLED PA32UCDM, o altă opțiune QD-OLED de 32 inci 4k cu calibrare a culorilor și suport real pentru culori pe 10 biți, care a fost pusă în vânzare la un preț de aproximativ 1.900 de dolari. Modelul Asus are o rată de reîmprospătare de până la 240 Hz, ceea ce îl face un candidat mai bun în cazul în care doriți să mai introduceți și o sesiune de gaming în timpul liber. De asemenea, are mai multe porturi, cu un port HDMI 2.1 plus două porturi Thunderbolt 4 (unul dintre ele având o putere maximă de 96 W, celălalt fiind pentru conectarea în serie la alte monitoare Thunderbolt).

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...