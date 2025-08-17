Ochelarii care citesc, traduc și recunosc obiecte cu ajutorul AI, dedicați persoanelor cu deficiențe de vedere

Envision, companie specializată în tehnologii pentru accesibilitate, a anunțat lansarea unor ochelari inteligenți dedicați persoanelor nevăzătoare și celor cu vedere slabă. Noul model, denumit Ally Solos Glasses, este dezvoltat în parteneriat cu producătorul de ochelari Solos și integrează camere și un asistent AI capabil să descrie mediul înconjurător, să citească și să traducă texte, să recunoască obiecte sau persoane și să ofere informații prin difuzoare integrate, conform TheVerge.

Ochelarii sunt disponibili în două mărimi și trei variante de culoare – negru, gri și maro – iar livrările pentru primele comenzi sunt programate în octombrie 2025.

Modelul este construit pe baza ochelarilor AirGo Vision, lansați de Solos în decembrie 2024, care utilizau modelul GPT-4o al OpenAI.

Noua versiune Envision înlocuiește această soluție cu un sistem propriu, denumit Ally, ce combină mai multe modele de inteligență artificială, inclusiv Llama (Meta), ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google) și Perplexity.

Dispozitivul se conectează prin Bluetooth la aplicația Ally, disponibilă pe iOS și Android. Ochelarii au certificare IP67 pentru rezistență la praf și apă, iar bateria integrată în brațe oferă, potrivit producătorului, până la 16 ore de utilizare. Încărcarea completă durează circa 90 de minute, iar 15 minute de încărcare rapidă ar asigura aproximativ trei ore de autonomie.

Envision are deja experiență în dezvoltarea unor produse similare. În trecut, compania a lansat ochelari inteligenți construiți pe baza platformei Google Glass, între timp retrasă de pe piață. Funcții de interpretare vizuală prin AI au fost implementate și pe alte modele de ochelari, precum Ray-Ban Meta, care au fost rapid adoptate de comunitatea persoanelor cu deficiențe de vedere.

Prin lansarea Ally Solos, Envision afirmă că urmărește să ofere utilizatorilor un instrument de sprijin adaptat vieții de zi cu zi. Scopul declarat este ca informațiile să fie furnizate „în timp real, printr-o experiență simplă și naturală”, cu ajutorul inteligenței artificiale integrate în noile rame.