FOTO Cu ce a venit Dell la CES 2026 / Gama XPS revine, Alienware se extinde, iar compania lansează două noi monitoare

Dell reintroduce gama de laptopuri premium XPS, la un an după ce a retras brandul, în încercarea de a stimula cererea pe o piață a computerelor personale în declin. Potrivit unui comunicat de presă al Dell, pe lângă noi iterații ale XPS 14 și XPS 16, compania va lansa și un model de 13 inch, la „cel mai accesibil preț de până acum”.

COO Dell: „Ne întoarcem la rădăcinile noastre”

Vicepreședintele și directorul de operațiuni al Dell Technologies, Jeff Clarke, a declarat că firma se întoarce la rădăcinile sale, concentrându-se „din nou” pe consumatori și gaming. Acesta a mai declarat că va face acest lucru atât prin readucerea gamei XPS în atenția publicului, dar și prin extinderea gamei de laptopuri de gaming Alienware.

Noile modele Dell XPS 14 și XPS 16 vin cu un design minimalist, realizat din aluminiu. Compania susține că autonomia lor este „cea mai bună din industrie”, cu 27 de ore de streaming pe Netflix sau 40 de ore de redare video locală. Totodată, Dell susține că aestea sunt cele mai subțiri laptopuri produse de ei vreodată, cu o grosime de doar 14,6 mm.

Laptopuri Dell XPS. Sursa foto: Dell

XPS 14 cântărește aproximativ 1,3 kg – cu mai mult de 225 g mai puțin decât generația anterioară – iar XPS 16 cântărește 1,6 kg, cu aproape 450 g mai puțin decât predecesorul său. Noua linie de laptopuri Dell XPS vine cu opțiuni de ecran OLED tandem și procesoare Intel® Core Ultra Series 3 și grafică Intel Arc încorporată cu 12 nuclee Xe.

În cursul acestui an, Dell va extinde portofoliul XPS cu noi produse la diferite niveluri de preț și factori de formă, inclusiv revenirea modelului XPS 13, care se preconizează a fi cel mai subțire și mai ușor laptop XPS de până acum.

Alienware va avea de două ori mai multe modele

Laptop Dell Alienware. Sursa foto: Dell

Alienware își dublează gama de laptopuri pentru a ajunge la mai mulți jucători. În cursul acestui an, marca va introduce două noi clase de produse: un laptop ultra-subțire pentru jocuri, cu o grosime de aproximativ 17 milimetri, și un nou laptop entry-level care „aduce Alienware unui public mult mai larg, la prețuri semnificativ mai mici”. Compania nu a anunțat nici specificații, nici prețuri, nici când vor fi disponibile noile modele.

De asemenea, Alienware lansează ecranele OLED antireflex pe laptopurile 16 Area-51 și 16X Aurora. Dell susține că, astfel, răspunde uneia dintre „cele mai importante cereri ale comunității”, iar aceste ecrane permit jucătorilor să se bucure de negru intens, culori vibrante și contrast excepțional al OLED în orice condiții de iluminare.

Aceste laptopuri, împreună cu Alienware 18 Area-51, sunt echipate cu noile procesoare puternice Intel Core Ultra 200HX. În plus, desktopul Alienware Area-51 este echipat cu noul procesor AMD Ryzen 9850X3D și tehnologia 3D V-Cache.

Două noi monitoare din gama Dell UltraSharp

Monitoare Dell din gama UltraSharp. Sursa foto: Dell

Dell a mai anunțat la CES două noi monitoare din gama UltraSharp. Potrivit comunicatului, Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub este primul monitor 6k de 52 de inch din lume, dar și primul monitor care a obținut cel mai înalt nivel de certificare TÜV Rheinland Low Blue Light. Compania declară că acesta este conceput pentru „traderi financiari, specialiști în date, ingineri și directori”.

Cel de-al doilea monitor lansat de Dell, UltraSharp 32 4K QD-OLED, a fost distins cu premiul CES 2026 Innovation Award. Acesta este primul monitor comercial DisplayHDR True Black 500 QD-OLED din lume cu tehnologie Anti-Glare Low-Reflectance (AGLR). Nici în cazul acestora, Dell nu a anunțat prețuri sau când vor fi disponibile.