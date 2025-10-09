FOTO HANDS-ON Logitech a prezentat în premieră națională noul său mouse de productivitate / Primele impresii despre MX Master 4 / Feedback haptic, sensibilitate de 8.000 DPI și autonomie de până la 70 de zile

Compania elvețiană Logitech a prezentat în premieră națională noul mouse dedicat productivității. MX Master 4 este vârful de lance al gamei MX, iar TechRider.ro a avut ocazia să interacționeze cu el într-un eveniment la București. Modelul de la Logitech concurează pe piață cu modele gândite pentru lucrul la birou și productivitate, precum Razer Pro Click, Keychron M6 sau Dell Pro Premium Mouse – MS900.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Cui i se adresează noul MX Master 4

Logitech susține că cererea pentru crearea de digital content este de cinci ori mai mare ca până acum, iar utilizatorii săi folosesc până la 20 de unelte diferite zilnic. Potrivit datelor producătorului, 45% dintre creatori susțin că este „o cursă pentru a ține pasul cu noile unelte”, iar produsul este țintit către ingineri, dezvoltatori de software, analiști, arhitecți, dar și celor aflați în poziții de conducere. Compania elvețiană susține că inteligența artificială redefinește conceptul de muncă, susținând că 170 de milioane de noi locuri de muncă au fost create în zonele AI, Big Data, Energy Transition și Robotics.

Noutățile de anul acesta pentru noul mouse Logitech

Logitech MX Master 4 este primul mouse al companiei cu feedback haptic. Concret, acesta este util în cazurile în care utilizatorul lucrează în programe de design, precum Photoshop și, de ce nu, PowerPoint, unde alinierile contează. Victor Grosu, arhitect și antreprenor, a prezentat concret cum îl ajută pe el funcția aceasta, spunând că mouse-ul dă o vibrație atunci când elementul selectat este aliniat cu celelalte, știind când să se oprească din mutat.

Nivelul de feedback poate fi controlat din aplicația Logi Options+, pe lângă acțiunile celorlalte butoane (un total de șapte la număr). Vibrațiile mai apar și când accesăm Actions Ring, „inelul” de acțiuni care poate fi și el personalizat la rândul său. De asemenea, acesta se modifică în funcție de aplicația în care ne aflăm. Spre exemplu, putem face tranziția din Photoshop în Premiere Pro (folosind un singur buton de pe mouse), iar inelul își schimbă opțiunile.

Logitech susține că, pe inelul de opt opțiuni, pot fi adăugate până la 72 de comenzi diferite. Cu ajutorul acestuia, compania susține că a redus cu 63% mișcările cursorului, ceea ce înseamnă „imersiune mai adâncă” în aplicații și „interacțiuni mai rapide” cu comenzile lor. Totodată, acesta reduce timpul de workflow cu 33%.

Compania a prezentat și date legate de 55 dintre utilizatorii care au folosit iterația anterioară, MX Master 3, iar acestea arată că 87% dintre utilizatori au raportat productivitate mai mare, iar 96% dintre aceștia spun că este mai confortabil decât competiția.

Tastatura și mouse-ul Logitech pot fi interconectate

Noul mouse poate fi controlat atât prin Bluetooth, cât și prin intermediul unui dongle cu USB-C. Potrivit Logitech, noul MX Master 4 este de două ori mai puternic din punctul de vedere al conectivității, și poate fi legat la maximum trei dispozitive. Comutarea între ele se face cu ușurință, prin intermediul butonului de pe spate. Dacă folosiți o tastatură marca Logitech din seria MX, aceasta se poate lega cu mouse-ul și, la schimbarea dispozitivului pentru mouse, și tastatura „îl va urma”, pentru o ușurință în conectivitate.

Compania susține că noua iterație din seria MX este axată pe sustenabilitate. Mouse-ul nu este vopsit, ci plasticul, care este minimum 48% reciclat, este tratat pentru a oferi atât durabilitate, cât și un aspect plăcut. Bateria, care este făcută 100% din cobalt reciclat, poate dura până la 70 de zile cu o încărcare, iar senzorul de 8K DPI oferă, din perspectiva mea, o precizie incredibilă.

Marile publicații i-au oferit noului MX Master 4 review-uri bune, publicația Wired susținând că mouse-ul Logitech este „în continuare cel mai bun mouse de productivitate”, iar Tom’s Guide considerând că este „o revoluție în productivitate”, deși doar pentru dreptaci. Acum, este momentul ca TechRider.ro să își dea și el verdictul.

Cum se simte în mână noul mouse al Logitech

Prima senzație pe care am avut-o când am pus mâna pe MX Master 4 a fost că este un dispozitiv mare. Eu sunt obișnuit cu mouse-uri mai mici, iar cel de la Logitech este neobișnuit de mare pentru mine, dar mă pot obișnui cu timpul. Forma sa este, într-adevăr, ergonomică, materialele mi s-au părut premium și plăcute la atingere, iar butoanele Silent Click sunt într-adevăr silențioase.

Mouse-urile mai mici au și sensibilitatea mai mică, iar când am dat-o la maximum (8K DPI) pe MX Master 4 mi s-a părut puțin overkill, dar sunt sigur că sunt situații în care aceasta poate fi utilă. Totuși, apreciez că poate fi ajustată după preferințe, atât ca valoare procentuală, cât și ca valoare a DPI-ului. Ce altceva mai apreciez este modul de încărcare al său. Spre deosebire de Magic Mouse al Apple, portul de încărcare al celui Logitech este în fața sa, nu dedesubt, astfel încât MX Master 4 poate fi folosit și în timpul încărcării.

Carcasa principală a modelului de culoare grafit este din plastic ABS, cu un material transparent asemănător policarbonatului pe butoanele mouse-ului și un grip cauciucat pe fiecare parte a mouse-ului. Butoanele principale au o textură netedă, mată, iar corpul principal al mouse-ului este ușor texturat, cu un model subtil zimțat încorporat în plastic.

Butonul pentru Action Rings are, la rândul său, o textură interesantă, iar inelul în sine mi se pare o idee bună. Am încercat și eu folosirea sa pe suita Adobe și pot spune că, pentru profesioniștii care lucrează în această suită, este într-adevăr un game changer.

Per total, îmi place foarte mult acest mouse, iar pentru cei care chiar îl folosesc în zona creative sau executive poate fi o unealtă care să le sporească productivitatea.

Istoria seriei de mouse-uri MX

Totul a început în 2002, cu primul mouse reîncărcabil al Logitech. Seria MX era compusă din trei dispozitive: MX300 și MX500, controlate cu fir, și MX700, wireless. Anul 2004 a adus seria MX1000, cu două butoane pentru navigare mai ușoară, iar 2006 a adus primul mouse Logitech cu Hyperfast scrolling, adică abilitatea de free spinning a rotiței mijlocii prin apăsarea unui buton.

În anul 2009 a fost lansat Performance MX, mouse-ul car funcționează pe sticlă (de cel puțin 4 mm grosime). Toate iterațiile de mouse-uri din seria MX au fost evoluții care au condus până în ziua de azi, și lansarea lui MX Master 4 care înglobează decenii de evoluție și rafinare a tehnologiilor și materialelor.