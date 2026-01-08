FOTO HP prezintă un PC cu tastatură integrată / HP EliteBoard G1a are procesor AMD, difuzoare stereo și ventilator de răcire integrat

HP anunță un nou minicomputer integrat într-o tastatură compactă. HP EliteBoard G1a dispune de toate elementele ce îl pot face un PC portabil: procesor AMD Ryzen AI seria 300, memorie RAM integrată, spațiu de stocare de până la 2 TB și chiar și un ventilator de răcire, potrivit unui comunicat de presă al HP.

Noua tastatură HP vine și cu AI integrat

PC-ul HP EliteBoard G1a este direct încorporat într-o tastatură ultracompactă. Cu un profil de 12 mm și o greutate de 750 de grame, acesta poate fi dotat și cu o baterie. Aceasta nu are o capacitate prea mare (35 Wh), dar oferă destulă autonomie cât să putem schimba zona de lucru sau monitoarele (maximum 3,5 ore). Tastatura trebuie doar conectată la un ecran, mouse-ul (inclus în pachet) trebuie pornit, iar aceasta poate fi utilizată.

De asemenea, poate fi echipat cu până la 2 TB de stocare și 64 GB de memorie RAM DDR5 pe cele două sloturi SODIMM. Guayente Sanmartin, vicepreședinte în cadrul HP Inc., a declarat că noul mini-PC oferă „puterea AI locală (…) într-un format de dimensiunea unei tastaturi”, care poate ține pasul cu fluxul de muncă al zilelor noastre.

Eliteboard G1a este va fi lansat în martie, dar HP nu a anunțat încă prețul. Se estimează că prețurile vor fi stabilite definitiv mai aproape de data lansării.

Noua tastatură HP poate fi conectată la noul monitor HP

Alături de „tastatura-computer”, HP a lansat și un nou monitor. HP Series 7 Pro 4K este un monitor de 31,5 inch, cu rezoluție 4K (format 16:9), ce dispune de un panou LCD cu o rată de împrospătare de 120 Hz și luminozitate de maximum 450 de niți.

Monitorul este prevăzut cu un strat de acoperire anti-reflexie și are certificare TUV Low Blue Light. Utilizatorii pot regla înălțimea cu 150 mm și pot mișca monitorul cum le este comod. Monitorul poate fi montat și pe suport VESA. Monitorul HP Series 7 Pro va fi lansat în martie 2026 la un preț nespecificat.