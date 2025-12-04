Google va aduce în curând funcția de rezumare automată a notificărilor pe și mai multe telefoane Android, după ce aceasta a fost disponibilă în premieră pe modelele Pixel odată cu lansarea Android 16. Gigantul american a confirmat că producători precum Samsung pot începe acum integrarea tehnologiei pe propriile dispozitive, anunță TheVerge.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Spre deosebire de versiunea similară de pe iOS, implementarea Google este limitată, cel puțin pentru moment, la aplicațiile de chat. În loc să genereze rezumate pentru articole sau alerte complexe, sistemul se concentrează pe condensarea mesajelor lungi și a conversațiilor de grup în fragmente scurte, ușor de parcurs rapid.

Google introduce un nou organizator de notificări

În paralel, Google introduce un nou organizator de notificări care clasifică automat alertele considerate „cu prioritate scăzută”, precum promoții, actualizări de pe rețelele sociale sau știri de tip push, și le afișează într-un mod mai discret. Actualizarea aduce și opțiuni noi pentru personalizarea ecranului principal, inclusiv forme suplimentare pentru pictograme și teme extinse, precum și un mod întunecat capabil să forțeze afișarea dark mode chiar și în aplicațiile care nu îl oferă nativ.

Android 16 reorganizează și instrumentele de control parental într-o secțiune unificată din meniul Setări, unde părinții pot gestiona timpul petrecut în aplicații, pot stabili limite orare și pot programa intervale de pauză. Alte funcții noi includ detectarea tentativelor de fraudă prin Circle to Search și o actualizare pentru aplicația Phone by Google, care permite marcarea unui apel drept urgent, cu condiția ca ambii interlocutori să folosească Android și aceeași aplicație de telefonie.

Funcția Expressive Captions devine disponibilă tuturor pe YouTube

Capitolul accesibilitate primește, la rândul său, un upgrade. Funcția Expressive Captions, menită să redea intensitatea emoțională a vorbirii în timp real, devine disponibilă tuturor pe YouTube, pentru videoclipuri în limba engleză încărcate după luna octombrie.

Pe Android, aceeași tehnologie va putea detecta și afișa emoțiile vorbitorului în transmisiuni live, prin etichete precum „[joyful]” sau „[sad]”. Tot aici intră și posibilitatea de a activa dictarea vocală în Gboard printr-o dublă atingere cu două degete, folosind TalkBack, sau comanda vocală „Hey Google, start Voice Access”.

Google anunță și introducerea Fast Pair pentru aparate auditive compatibile cu Bluetooth LE, ceea ce permite conectarea rapidă a acestora la un telefon Android. Funcția devine disponibilă întâi pe dispozitivele Demant, urmând ca, în 2026, să ajungă și pe modelele Starkey.