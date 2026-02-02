La mai bine de un secol de la scufundarea Titanicului, ideea unei nave imposibil de scufundat revine în atenția cercetătorilor. O echipă de ingineri din Statele Unite anunță că a făcut un pas concret în această direcție, după ce a dezvoltat o tehnologie care permite unor structuri metalice să plutească pe timp nelimitat, chiar și după ce sunt grav avariate.

Cercetarea, publicată în revista Advanced Functional Materials, a fost realizată la Universitatea din Rochester, unde oamenii de știință au demonstrat că tuburi obișnuite din aluminiu pot rămâne la suprafață chiar și după ce sunt perforate și scufundate pentru perioade îndelungate.

Cum poate pluti un metal avariat

În mod normal, aluminiul se scufundă odată ce apa pătrunde în interior și înlocuiește aerul. Pentru a preveni acest lucru, echipa condusă de profesorul Chunlei Guo a tratat interiorul tuburilor cu ajutorul unui laser, pentru a crea structuri microscopice și nanoscopice pe suprafața metalului.

Astfel, atunci când tubul este introdus în apă, în interior se formează și se menține un buzunar stabil de aer, care împiedică pătrunderea apei și asigură flotabilitatea.

„Chiar dacă tubul este scufundat complet și rămâne sub apă mult timp, aerul rămâne captiv în interior, iar structura continuă să plutească”, au explicat cercetătorii.

Inspirație din natură

Mecanismul a fost inspirat din exemple întâlnite în natură. Păianjenii clopotari folosesc bule de aer pentru a trăi sub apă, iar furnicile de foc își unesc corpurile pentru a forma plute în timpul inundațiilor.

Pentru a spori stabilitatea, cercetătorii au adăugat un separator în interiorul fiecărui tub, care menține bula de aer chiar și atunci când structura este împinsă vertical sau supusă unor mișcări bruște. Acest detaliu de design previne pierderea aerului în condiții dificile.

Rezistență la avarii și condiții extreme

Testele de laborator au arătat că tuburile își păstrează flotabilitatea chiar și în apă agitată, similară condițiilor de mare. Mai mult, ele continuă să plutească chiar și după ce sunt perforate, informează Interesting Enginering.

„Le-am testat săptămâni întregi în medii foarte dure și nu am observat nicio pierdere a flotabilității. Chiar și grav avariate, tuburile continuă să plutească”, a declarat Chunlei Guo.

Aplicații de la nave la energie regenerabilă

Mai multe tuburi pot fi conectate între ele pentru a forma structuri plutitoare mai mari, capabile să susțină greutăți semnificative. Cercetătorii spun că tehnologia poate fi utilizată în construcția de nave, docuri plutitoare, balize maritime sau platforme offshore.

În plus, echipa a testat utilizarea acestor structuri pentru captarea energiei valurilor. Plutele realizate din astfel tuburi se mișcă odată cu valurile, iar această mișcare ar putea fi transformată în energie electrică, ceea ce, teoretic, poate oferi o soluție nouă pentru producția de energie regenerabilă din ocean.