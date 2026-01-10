Producătorul de utilaje pentru construcții Caterpillar testează soluții de inteligență artificială pentru echipamentele sale, în cadrul unui parteneriat cu Nvidia.

Cat AI Assistant – asistent virtual pentru operatorii de utilaje

Primul proiect rezultat din această colaborare este un sistem de asistență bazat pe AI, aflat în fază de testare pe excavatorul de dimensiuni medii Cat 306 CR Mini Excavator. Soluția, denumită „Cat AI Assistant„, a fost dezvoltată folosind platforma Nvidia Jetson Thor, dedicată aplicațiilor de AI fizic, și a fost prezentată publicului în cadrul Consumer Electronics Show (CES), potrivit TechCrunch.

Potrivit lui Brandon Hootman, vicepreședinte pentru date și inteligență artificială la Caterpillar, Cat AI Assistant este construit pe o flotă de agenți AI și este conceput pentru a sprijini activitatea operatorilor de utilaje. Sistemul poate răspunde la întrebări legate de utilizarea echipamentului, oferă acces la documentație și resurse tehnice, furnizează recomandări de siguranță și permite programarea operațiunilor de service.

„Clienții noștri nu își desfășoară activitatea în fața unui laptop; ei lucrează efectiv pe șantier”, a declarat Hootman. „Posibilitatea de a obține informații relevante și de a lua măsuri în timp ce munca este în desfășurare este foarte importantă pentru ei.”

2.000 de mesaje pe secundă: volumul impresionant de date

Un element-cheie al acestor inițiative este volumul mare de date generate de utilajele Caterpillar. Conform companiei, echipamentele sale transmit aproximativ 2.000 de mesaje pe secundă către infrastructura digitală a producătorului. Aceste date sunt utilizate pentru monitorizarea funcționării utilajelor, pentru mentenanță predictivă și pentru dezvoltarea unor instrumente avansate de analiză.

Modele digitale ale șantierelor cu Nvidia Omniverse

În paralel cu asistentul AI, Caterpillar testează modele digitale ale șantierelor de construcții, realizate cu ajutorul platformei Nvidia Omniverse. Aceste modele permit simularea diferitelor scenarii de lucru, optimizarea programării activităților și estimarea mai precisă a cantităților de materiale necesare fiecărui proiect.

Caterpillar are deja experiență în domeniul automatizării, compania operând vehicule complet autonome în sectorul minier. Programele pilot din construcții sunt considerate un pas firesc în extinderea acestor tehnologii către alte segmente ale portofoliului.

AI-ul fizic – următorul val al inteligenței artificiale

Pentru Nvidia, colaborarea cu un producător industrial consacrat se aliniază strategiei sale privind AI-ul fizic. Bill Dally, cercetător-șef al companiei, declara anterior că acest domeniu reprezintă următoarea etapă majoră de dezvoltare pentru inteligența artificială și pentru procesoarele grafice de înaltă performanță ale Nvidia.

În discursul principal susținut la CES, Nvidia a prezentat planurile pentru un ecosistem complet dedicat AI-ului fizic, care include modele AI deschise, instrumente de simulare și kituri pentru dezvoltatori. Deepu Talla, vicepreședinte pentru robotică și edge AI la Nvidia, a subliniat că aplicabilitatea AI-ului fizic depășește domeniul roboticii clasice.

„AI-ul fizic este următorul val al inteligenței artificiale”, a spus Talla. „Nvidia dezvoltă sisteme care antrenează modelele, le testează în simulări și le implementează în mașini reale, fie că este vorba despre un vehicul autonom sau despre un utilaj Caterpillar.”