Un tribunal din München a dispus suspendarea vânzărilor directe de laptopuri și PC-uri Acer și Asus în Germania, ca urmare a unui litigiu privind brevetele esențiale pentru standardul video HEVC (High-Efficiency Video Coding, cunoscut și ca H.265) deținute de Nokia.

Decizia afectează importul și comercializarea produselor care utilizează această tehnologie, până la clarificarea situației legale și a acordurilor de licențiere dintre părți.

Potrivit PCGamer, instanța Landgericht München I a stabilit că Acer și Asus au încălcat brevetele esențiale pentru standardul HEVC, un standard utilizat pe scară largă pentru comprimarea și redarea conținutului video pe dispozitive moderne, de la laptopuri la televizoare și console.

Detalii despre interdicție și licențiere

Hotărârea instanței prevede că Acer și Asus nu pot importa, oferi sau vinde direct în Germania laptopuri și desktop-uri care utilizează standardul HEVC fără un acord de licențiere valid. Instanța a subliniat că cele două companii nu au acceptat condițiile de licențiere considerate conforme cu principiile FRAND (fair, reasonable, and non-discriminatory), aplicabile brevetelor esențiale pentru standarde tehnologice.

Interdicția vizează vânzările directe efectuate de producători. Retailerii locali pot continua să comercializeze stocurile deja existente, dar livrările viitoare vor fi afectate dacă Acer și Asus nu ajung la un acord cu Nokia.

Această decizie face parte dintr-o serie de litigii privind brevete tehnologice în Germania, o jurisdicție cunoscută pentru aplicarea strictă a drepturilor de proprietate intelectuală. În lipsa unui acord de licențiere, restricțiile ar putea rămâne în vigoare o perioadă nedeterminată, afectând disponibilitatea PC-urilor Acer și Asus pe piața germană.