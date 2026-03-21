Șase metode prin care poți prelungi durata bateriei pe un laptop

Lucrul departe de casă fără o priză la îndemână poate pune presiune pe autonomia laptopului.

TechRadar recomandă șase metode simple pentru a economisi energie și a prelungi durata bateriei atunci când nu ai acces rapid la încărcare.

1. Schimbă modul de alimentare

Primul pas este ajustarea modului de alimentare din Windows. În Settings → System → Power & battery → Power mode, poți alege între Best power efficiency, Balanced și Best performance.

Selectând Best power efficiency, laptopul reduce consumul de energie, deși performanța poate scădea ușor, mai ales la sarcini intensive, cum ar fi randarea video.

Windows oferă și opțiunea Energy Saver, care ajustează automat performanța CPU și GPU și reduce luminozitatea ecranului, fiind utilă pentru autonomie maximă.

2. Scade rata de refresh a ecranului

Ecranele cu rată mare de refresh consumă mai multă energie. În Settings → System → Display → Advanced display poți alege o rată mai mică, ideal 60Hz.

Dacă ecranul suportă dynamic refresh rate, acesta se ajustează automat în funcție de necesități, economisind și mai multă energie.

3. Redu luminozitatea

Luminozitatea ridicată este un consumator major de energie. Ajustează slider-ul din Action Center sau din Settings → System → Display, astfel încât să menții vizibilitatea, dar să reduci consumul.

Poziționarea laptopului astfel încât să eviți reflexiile poate permite o luminozitate mai scăzută.

4. Dezactivează Bluetooth și WiFi când nu sunt necesare

Bluetooth și WiFi consumă energie, chiar și atunci când nu le folosești activ. Oprirea acestora din Action Center poate prelungi considerabil autonomia.

Dacă lucrezi offline, oprește WiFi-ul și evită reconectările frecvente, care cresc consumul.

5. Monitorizează aplicațiile care consumă mult

Unele aplicații rulează în fundal și scad bateria mai repede decât normal. În Settings → System → Power & battery → Battery usage poți verifica consumul pe aplicație și ajusta permisiunile, oprind rularea în background sau la pornire. Aceeași verificare se poate face și din Task Manager.

6. Închide complet laptopul între utilizări

Sleep-ul menține sistemul activ în consum redus, dar tot consumă energie. Închiderea completă a laptopului după utilizare poate păstra bateria mai mult timp, chiar dacă necesită câteva secunde în plus.