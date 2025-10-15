UPDATE Apple a lansat noul MacBook Pro cu procesor M5 / Prețurile pornesc de la 1.600 de dolari pentru singura versiune disponibilă, de 14 inch / Până la 32 GB memorie RAM și 4 TB stocare

UPDATE 16:30 Apple a lansat noul laptop MacBook Pro, primul dispozitiv al companiei din Cupertino cu procesor M5. Acesta este disponibil la precomandă pe site-ul oficial Apple, dar doar pentru modelul de 14 inch, cu prețuri ce pornesc de la 1.599 de dolari.

La exterior, laptopul vine dotat cu trei porturi Thunderbolt 4, un port HDMI, slot de card de memorie, mufă pentru căști și un port MagSafe 3 pentru încărcare. Laptopul vine și cu un încărcător USB-C de 70 W, dar unul de 96 W costă cu 20 de dolari în plus. Doritorii pot avea pre-instalat și programul de editare Final Cut Pro pentru 300 de dolari.

Modelul de bază al MacBook Pro cu procesor M5 vine dotat cu 16 GB memorie RAM și un SSD de stocare de 512 GB. De asemenea, cipul M5 dispune de un procesor cu 10 nuclee, un GPU tot de 10 nuclee și de Neural Engine alimentat de 16 nuclee.

Ecranul de 14 inch vine cu tehnologia Liquid Retina XDR dar, pentru 150 de dolari, clienții pot îmbunătăți ecranul la unul cu nano-textură care reduce reflecțiile în spații puternic iluminate. Pentru 400 de dolari, aceștia pot dubla memoria RAM, iar stocarea de 4 TB costă încă 1.200 de dolari.

ȘTIREA INIȚIALĂ: Apple anunță lansarea iminentă a unui nou MacBook cu cip M5. The Verge afirmă că Greg Joswiak, vicepreședinte senior al departamentului de marketing global al Apple, a realizat o postare pe X în care anunță că „se apropie ceva puternic”.

Mmmmm… something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJC — Greg Joswiak (@gregjoz) October 14, 2025

MacRumors susține că și următoarele modele iPad Pro vor dispune de acest cip. Potrivit unor teste în Geekbench 6, cipul M5 oferă o performanță a procesorului multi-core cu până la 12% mai rapidă și o performanță grafică cu până la 36% mai rapidă în comparație cu cipul M4 din modelele actuale de iPad Pro din mai 2024.