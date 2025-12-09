Laptopurile se vor scumpi în 2026, din cauza prețurilor ridicate la memoriile RAM / Dell anunță scumpiri de până la 20%, iar Lenovo va ajusta prețurile

Dell pregătește creșteri de preț de până la 20% pentru PC-uri și laptopuri, din cauza scumpirii accelerate a memoriilor DRAM. Acestea sunt folosite în centrele de date AI, iar cererea tot mai mare pentru inteligență artificială determină creșteri de prețuri pentru memorii, implicit și pentru laptopuri și calculatoare. Potrivit TrendForce, și Lenovo pregătește ajustări de prețuri, după creșteri de până la 70% în prețurile memoriilor RAM DDR5.

Unele module DDR5 sunt cu 170% mai scumpe față de anul trecut

Analiza TrendForce indică o creștere de până la 70% a prețurilor pentru memoria DDR5 în ultimele 12 luni. Unele module DRAM au urcat chiar la 170% față de anul trecut, pe fondul cererii ridicate din infrastructura AI și al realocării capacităților de producție către segmente cu marjă mai mare.

NotebookCheck notează că Dell se pregătește să majoreze prețurile cu 15-20% începând chiar din decembrie 2025. Lenovo a transmis clienților că ofertele actuale expiră la 1 ianuarie 2026, ceea ce înseamnă că prețurile vor crește la începutul anului viitor.

Sursa foto: TrendForce

TrendForce a ajustat în jos estimările privind livrările de notebook-uri în 2026 de la o creștere anticipată de 1,7% la un declin de 2,4%. Analiza arată că prețurile mai mari și cererea potențial în scădere vor afecta volumele.