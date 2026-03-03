Lenovo a prezentat, în cadrul Mobile World Congress 2026 (MWC 2026) din Barcelona, o serie de laptopuri, tablete și concepte hardware pentru segmentul consumer, cu accent pe integrarea funcțiilor AI la nivel de sistem.

Potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro, printre produsele anunțate se numără modele din gamele Yoga, IdeaPad și Legion, dar și două concepte demonstrative: un laptop cu ecran 3D fără ochelari și o consolă portabilă pliabilă pentru gaming.

Laptop concept 3D fără ochelari

Yoga Book Pro 3D Concept este un laptop cu două ecrane OLED, dintre care cel superior permite afișarea conținutului 3D fără utilizarea unor ochelari speciali. Dispozitivul suportă conversie 2D–3D asistată de software AI și interacțiune prin gesturi, folosind camera RGB.

Configurația include procesor Intel Core Ultra 7 și placă grafică NVIDIA GeForce RTX 5070. Partea inferioară integrează un ecran tactil cu zone configurabile pentru ajustarea rapidă a parametrilor precum iluminare sau unghi de vizualizare.

Consolă portabilă pliabilă pentru gaming

Legion Go Fold Concept extinde gama de dispozitive portabile pentru gaming pe PC. Echipamentul are un ecran POLED care se poate extinde de la 7,7 la 11,6 inci și controlere detașabile.

Conceptul permite utilizarea în patru moduri: handheld standard, ecran divizat vertical, ecran complet rotit la 90 de grade și mod tip desktop cu tastatură wireless. Dispozitivul este alimentat de un procesor Intel Core Ultra 7 258V, are 32 GB RAM și baterie de 48Wh.

Laptopuri și tablete cu procesoare AI

În zona produselor comerciale, compania a anunțat:

Yoga 9i 2-în-1 Aura Edition (14”, generația 11) – laptop convertibil cu ecran 2.8K OLED, procesoare Intel Core Ultra Series 3 și suport pentru stylus.

– laptop convertibil cu ecran 2.8K OLED, procesoare Intel Core Ultra Series 3 și suport pentru stylus. Yoga Pro 7a (15”, generația 11) – model Copilot+ PC cu procesoare AMD Ryzen AI Max+ și suport pentru până la 128 GB RAM, destinat sarcinilor creative și multitasking.

– model Copilot+ PC cu procesoare AMD Ryzen AI Max+ și suport pentru până la 128 GB RAM, destinat sarcinilor creative și multitasking. IdeaPad Slim 5i Ultra (14”, generația 11) – laptop subțire, cu procesoare Intel Core Ultra și autonomie estimată la până la aproximativ 20 de ore de redare video.

– laptop subțire, cu procesoare Intel Core Ultra și autonomie estimată la până la aproximativ 20 de ore de redare video. Idea Tab Pro Gen 2 – tabletă cu platformă Snapdragon 8s Gen 4, orientată către studenți, care va integra sistemul Lenovo Qira.

– tabletă cu platformă Snapdragon 8s Gen 4, orientată către studenți, care va integra sistemul Lenovo Qira. Legion Tab (8.8”, generația 5) – tabletă de gaming cu ecran 3K la 165Hz și platformă Snapdragon 8 Elite Gen 5.

– tabletă de gaming cu ecran 3K la 165Hz și platformă Snapdragon 8 Elite Gen 5. Legion 7a (15”, generația 11) – laptop de gaming cu procesoare AMD Ryzen AI Max+ și arhitectură de memorie unificată.

Lenovo Qira, extinsă pe mai multe dispozitive

Compania a anunțat că Lenovo Qira, descrisă ca un sistem de inteligență ambientală integrat la nivel de dispozitiv, va fi disponibilă pe peste 20 de produse din portofoliile ThinkPad, Yoga, Legion și IdeaPad. Implementarea se va face prin actualizări over-the-air și preinstalări, iar primul val de suport include șase limbi în nouă regiuni.

În 2026, Lenovo Qira urmează să fie extinsă și pe smartphone-uri Motorola.

Accesorii și alte concepte

Printre anunțuri se mai numără:

Yoga Creative Keyboard AngryMiao Edition, tastatură mecanică dezvoltată în colaborare cu AngryMiao;

Lenovo L16 Mobile Monitor, monitor portabil de 16 inci cu alimentare prin USB-C;

AI Work Companion Concept, un dispozitiv de birou cu funcții AI pentru organizarea activităților zilnice.

Disponibilitate și prețuri

Pentru regiunea EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa), prețurile de pornire anunțate sunt:

Yoga 9i 2-în-1 Aura Edition – de la 1.799 euro (martie 2026)

Yoga Pro 7a – de la 2.499 euro (iunie 2026)

IdeaPad Slim 5i Ultra – de la 899 euro (iunie 2026)

Idea Tab Pro Gen 2 – de la 549 euro (martie 2026)

Legion Tab (8.8”, Gen 5) – de la 999 euro (aprilie 2026)

Legion 7a – de la 2.000 euro (iunie 2026)

Restul produselor vor fi lansate etapizat începând cu martie 2026, în funcție de piață.