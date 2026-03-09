Durata medie de viață a unui laptop este de doi până la cinci ani, dar câteva ajustări simple o pot extinde semnificativ. Experții recomandă măsuri rapide pe care le puteți aplica acum, transmite Mediafax.

Durata medie de viață a unui laptop este între doi și cinci ani. Cu trecerea timpului, programele se deschid mai greu, bateria ține mai puțin, iar unele aplicații nu mai pot fi rulate. Experții spun că multe dintre aceste probleme pot fi prevenite sau amânate cu ajustări simple și rapide, notează El Economista.

Laptopurile sunt printre cele mai solicitate dispozitive din casă. Sunt folosite pentru muncă, studiu, divertisment și sarcini administrative. Tocmai această utilizare intensă, combinată cu neglijarea întreținerii de bază, accelerează uzura. Supraîncălzirea, bateria ținută constant la 100% și praful acumulat în interior sunt printre principalele cauze ale degradării premature.

