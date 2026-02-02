Apple ar putea lansa în februarie noi modele de MacBook Pro cu cipuri M5

Apple ar putea lansa, chiar în cursul acestei luni, noi laptopuri din gama MacBook Pro, echipate cu versiunile Pro și Max ale noilor cipuri M5, potrivit unor surse citate de Bloomberg.

Noile modele ar urma să fie lansate odată cu actualizarea macOS 26.3, aflată în prezent în versiune beta. Lansarea publică a sistemului de operare este așteptată în februarie, ceea ce sugerează că și noile laptopuri vor deveni disponibile în aceeași perioadă.

Apple a început deja să comercializeze primele laptopuri cu cipuri M5, iar extinderea gamei cu variantele M5 Pro și M5 Max ar completa oferta pentru utilizatorii profesioniști care au nevoie de performanțe superioare. Aceste cipuri sunt considerate cele mai puternice dezvoltate până acum de companie și sunt destinate în special sarcinilor intensive, precum editarea video, randarea 3D sau dezvoltarea software.

Dincolo de creșterea de performanță adusă de noile procesoare, nu sunt așteptate modificări majore la nivel de design sau funcționalități față de generațiile recente de MacBook Pro. Potrivit surselor, noile laptopuri vor păstra liniile de design și caracteristicile consacrate ale seriei.

Schimbările semnificative ar urma să fie introduse odată cu următoarea generație de MacBook Pro, programată pentru finalul acestui an sau începutul anului viitor. Aceasta ar putea include ecrane OLED cu funcții touch, suport pentru conectivitate de date și un design mai subțire, marcând una dintre cele mai importante actualizări ale gamei din ultimii ani.