Viitorul MacBook Pro ar putea avea touchscreen / Schimbarea ar viza modelele cu ecran OLED

Daniel Simion
17 septembrie 2025
Sursa foto: Monika Skolimowska / DPA / Profimedia
Următoarea generație de laptopuri MacBook Pro a Apple ar putea fi prima care va dispune de un ecran cu touchscreen, potrivit unui analist citat de The Verge. Tehnologia nouă pentru această gamă de laptopuri ar viza modelele care dispun de un panou OLED.

Speculațiile anunțau un MacBook cu touchscreen anul acesta

Informația a fost lansată de analistul Ming-Chi Kuo pe platforma X, spunând că noile MacBook-uri vor incorpora „un panou tactil care utilizează tehnologia tactilă on-cell”.

Aceasta se bazează pe rapoarte anterioare realizate de Bloomberg privind interesul Apple de a dezvolta MacBook-uri cu ecran tactil, care a afirmat acum doi ani că producătorul ar putea lansa primul său Mac cu panou tactil în 2025 „ca parte a unei actualizări mai ample a MacBook Pro”.

Nu se știe dacă va fi suportat Apple Pencil

Cu această informație, vine întrebarea dacă noile MacBook-uri vor suporta și creionul inteligent al companiei din Cupertino, Apple Pencil, dar și care vor fi diferențele între MacBook-urile cu MacOS și iPad-urile cu iPad OS, sisteme de operare care sunt asemănătoare din punct de vedere vizual.

Kuo a mai spus că această schimbare „pare să reflecte observația pe termen lung a Apple asupra comportamentului utilizatorilor de iPad”, sugerând că adăugarea comenzilor tactile ar putea spori productivitatea utilizatorilor de MacBook „în anumite scenarii”.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

