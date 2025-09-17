Viitorul MacBook Pro ar putea avea touchscreen / Schimbarea ar viza modelele cu ecran OLED

Următoarea generație de laptopuri MacBook Pro a Apple ar putea fi prima care va dispune de un ecran cu touchscreen, potrivit unui analist citat de The Verge. Tehnologia nouă pentru această gamă de laptopuri ar viza modelele care dispun de un panou OLED.

Speculațiile anunțau un MacBook cu touchscreen anul acesta

Informația a fost lansată de analistul Ming-Chi Kuo pe platforma X, spunând că noile MacBook-uri vor incorpora „un panou tactil care utilizează tehnologia tactilă on-cell”.

MacBook models will feature a touch panel for the first time, further blurring the line with the iPad. This shift appears to reflect Apple’s long-term observation of iPad user behavior, indicating that in certain scenarios, touch controls can enhance both productivity and the… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 17, 2025

Aceasta se bazează pe rapoarte anterioare realizate de Bloomberg privind interesul Apple de a dezvolta MacBook-uri cu ecran tactil, care a afirmat acum doi ani că producătorul ar putea lansa primul său Mac cu panou tactil în 2025 „ca parte a unei actualizări mai ample a MacBook Pro”.

Nu se știe dacă va fi suportat Apple Pencil

Cu această informație, vine întrebarea dacă noile MacBook-uri vor suporta și creionul inteligent al companiei din Cupertino, Apple Pencil, dar și care vor fi diferențele între MacBook-urile cu MacOS și iPad-urile cu iPad OS, sisteme de operare care sunt asemănătoare din punct de vedere vizual.

Kuo a mai spus că această schimbare „pare să reflecte observația pe termen lung a Apple asupra comportamentului utilizatorilor de iPad”, sugerând că adăugarea comenzilor tactile ar putea spori productivitatea utilizatorilor de MacBook „în anumite scenarii”.