Intel și Samsung au dezvoltat o tehnologie pentru laptopuri care permite reducerea consumului de energie în timpul utilizării HDR pe ecrane OLED

Samsung Display și Intel au colaborat pentru a crea o tehnologie pentru laptopuri numită SmartPower HDR, care, potrivit acestora, poate reduce la minimum consumul de energie în timp ce vizionați conținut HDR pe un ecran OLED, relatează The Verge.

Intel a prezentat această tehnologie anul trecut, dar Samsung Display oferă detalii despre modul în care funcționează și despre economiile de energie la care ne putem aștepta.

Cu toate acestea, compania nu a precizat ce laptopuri vor beneficia de SmartPower HDR, așa că încă nu este clar când va fi disponibilă această tehnologie pe laptopurile destinate consumului larg.

Cu SmartPower HDR, Samsung Display afirmă că chipsetul laptopului monitorizează luminozitatea maximă a fiecărui cadru pe care îl redă în timp real. Apoi, cipul controlerului de sincronizare al panoului OLED utilizează aceste date împreună cu raportul dintre pixelii activi pentru a găsi tensiunea optimă de alimentare pentru panou.

„De exemplu, utilizările generale ale laptopului, cum ar fi navigarea pe web sau editarea de documente, pot funcționa la niveluri de tensiune mai mici. În schimb, conținutul de înaltă definiție, cum ar fi jocurile sau redarea video, necesită luminozitate și tensiune mai mari. Modurile HDR tradiționale rămân blocate la luminozitate maximă, ceea ce duce la un consum excesiv de energie chiar și în scenarii standard. Drept urmare, multe laptopuri utilizează în mod implicit modul SDR (Standard Dynamic Range), în ciuda avantajelor HDR în ceea ce privește culoarea și luminozitatea.

În comparație, SmartPower HDR reduce consumul de energie asociat cu emisia pixelilor OLED cu până la 22% în utilizarea generală și cu până la 17% în timpul redării conținutului HDR. În mod remarcabil, în scenarii de utilizare generală, consumul de energie este comparabil cu cel al modului SDR”, potrivit Samsung.