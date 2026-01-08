Asus a prezentat noua iterație a laptopului 2in1 ProArt PX13, cu design inspirat din cel al camerelor GoPro / Greutate de sub 1,4 kilograme și grosime de 15,8 mm

Asus a anunțat versiunea pentru 2026 a laptopului portabil ProArt PX13, cu ecran de 13,3 inch și funcționalități bazate pe AI. Potrivit unui comunicat de presă al Asus, modelul vine cu un procesor AMD Ryzen AI Max+ 395, stocare de până la 1 TB și memorie RAM de maximum 128 GB LPDDR5X.

Unde este legătura cu GoPro a noului laptop Asus

The Verge susține că legătura cu camerele de acțiune GoPro este pe partea de design. În versiunea denumită GoPro Edition, carcasa laptopului are un aspect cu linii verticale, accente albastre, și o geantă de transport realizată din material dur. PX13 GoPro Edition include și un abonament GoPro Cloud Plus pe un an.

Pe partea de specificații tehnice, carcasa laptopului acoperă un ecran de 13,3 inch OLED, de rezoluție 3K și format 16:10. Calibrat din fabrică pentru o precizie Delta E < 1 și echipat cu certificarea DisplayHDR™ True Black 500, acesta oferă fidelitatea culorilor și detaliile umbrelor esențiale pentru gradarea și designul profesional.

Asus mai declară că ProArt PX13 depășește standardul militar american MIL-STD 810H, fiind testat pentru a rezista la o umiditate relativă de până la 95%, altitudini de până la 3.000 de metri și temperaturi de până la -50°C.

Procesor de la AMD pentru aplicații AI

Noul laptop Asus vine cu un procesor AMD Ryzen AI Max+ 395 cu 16 nuclee, până la 128 GB memorie RAM și stocare de maximum 1 TB. Compania susține că editările de materiale video la rezoluție 4K nu vor fi o problemă, și sunt posibile editări cu materiale de rezoluție 8K, prin intermediul unei plăci video integrate AMD Radeon.

Pe partea de conectică, avem un port USB 3.2 Type-A, două USB-uri 4.0 Type C (cu suport pentru display extern și Power Delivery), o mufă HDMI 2.1 și un cititor de carduri MicroSD. Bateria este alcătuită din 4 celule litiu-ion, cu o capacitate maximă de 73 Wh.

Funcțiile AI sunt nelipsite de pe noul Asus, ca de pe majoritatea dispozitivelor ce vor fi lansate în acest an. Printre aplicațiile ce se folosesc de inteligența artificială se numără:

StoryCube, o aplicație de sortare, editare, gestionare și exportare a fișierelor brute;

MuseTree, pentru a transforma „inspirația în imagini”.

Compania nu a anunțat un preț sau disponibilitate pentru noul Asus ProArt PX13, dar actualul model are un preț ce se învârte în jurul valorii de 14.000 de lei.

Specificațiile laptopului Asus ProArt PX13 (2026)

Caracteristică Detalii Procesor Până la AMD Ryzen™ AI Max+ 395 Ecran 13.3″, 3K (2880 x 1800) OLED tactil, raport 16:10, timp de răspuns 0.2ms, rată de reîmprospătare 60Hz, 400nits, 500nits vârf HDR, 100% DCI-P3, contrast 1.000.000:1, VESA DisplayHDR™ True Black 500, 1,07 miliarde culori, Pantone® Validated, ecran lucios, 70% mai puțină lumină albastră dăunătoare, certificat TÜV Rheinland, SGS Eye Care Display, raport ecran-corp 85%, suport stylus Sistem de operare Windows 11 Home / Pro Grafică AMD Radeon™ Graphics Memorie RAM Până la 128GB LPDDR5X lipită pe placă

Memorie totală maximă a sistemului: 128GB Stocare Până la 1 TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD Conectivitate WiFi 7 (802.11be) (triplă bandă) 2*2

Bluetooth® 5.4 Wireless Card Cameră Cameră FHD cu funcție IR pentru suport Windows Hello Porturi I/O 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (viteză date până la 10Gbps)

2 x USB 4.0 Gen 3 Type-C® cu suport display / power delivery (viteză date până la 40Gbps)

1 x HDMI® 2.1 FRL

1 x Jack audio combo 3.5mm

1 x DC-in

Cititor card microSD 4.0 Tastatură & touchpad Tastatură chiclet cu iluminare, cursă taste 1.7mm, touchpad de precizie, suport ASUS DialPad Audio Tehnologie Smart Amp

Difuzoare integrate

Microfon array integrat Baterie 73Wh, 4S1P, 4 celule Li-ion Adaptor AC Ieșire adaptor AC: 20V DC, 10A, 200W, Intrare: 100~240V AC, 50/60Hz universal Dimensiuni 29.82 x 20.99 x 1.58 ~ 1.77 cm Greutate 1.39 kg Sursa: Asus