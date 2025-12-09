Noi informații apărute online sugerează că Lenovo pregătește un laptop de gaming cu un concept neobișnuit: un ecran OLED rulabil capabil să își modifice formatul prin apăsarea unui buton. Modelul ar urma să se numească Lenovo Legion Pro Rollable, potrivit informațiilor publicate de The Verge.

Experiența Lenovo cu tehnologia OLED rulabilă

Lenovo a demonstrat deja interes pentru tehnologia OLED rulabilă. Compania a trecut anul trecut de la prototipuri la un produs real, lansând ThinkBook Plus Gen 6, un laptop comercial cu ecran OLED care se extinde pe verticală pentru a oferi spațiu suplimentar de lucru. Noul concept orientat spre gaming ar adapta această idee pe orizontală. Ecranul ar trece de la format 16:9 la 21:9 prin extinderea laterală a panoului OLED, activată prin apăsarea unui buton. În stare complet desfășurată, diagonala ar putea ajunge la aproximativ 18 inch.

Specificații tehnice și performanță

The Verge menționează că panoul ar avea o rată de refresh de 120 Hz. Acest lucru indică orientarea Lenovo spre performanță ridicată în jocuri, oferind fluiditate și un câmp vizual extins. Formatul 21:9 ar putea elimina nevoia unui monitor extern pentru utilizatorii care preferă un ecran mai lat pentru gaming sau multitasking.

Hardware de ultima generație

Modelul Legion Pro Rollable ar urma să includă un procesor Intel din familia „Panther Lake” și o placă grafică Nvidia din seria GeForce RTX 50. Această combinație îl plasează în segmentul high-end al laptopurilor de gaming. Informațiile privind rezoluția, autonomia, prețul sau data exactă de lansare nu sunt încă disponibile.

Lansare posibilă la CES 2026

Relatările din industrie sugerează că prezentarea ar putea avea loc la CES 2026, deși este posibil ca Lenovo să ofere un prim teaser și mai devreme. Totuși, lipsa detaliilor arată că proiectul este într-o etapă incipientă. Mecanismele rulabile rămân tehnologic complexe și ridică întrebări privind durabilitatea, costurile și comportamentul în utilizarea zilnică, mai ales într-un laptop de gaming.

Potențialul conceptului

Chiar și așa, conceptul are potențial. Extinderea orizontală a ecranului ar permite o tranziție rapidă între modurile de lucru. Laptopul ar rămâne compact în format standard și s-ar transforma într-un dispozitiv ultrawide atunci când utilizatorul are nevoie de mai mult spațiu. Această flexibilitate ar fi utilă atât în jocuri, cât și în activități multitasking.

Așteptări pentru viitor

Deocamdată, Lenovo nu a făcut declarații oficiale. Totuși, precedentul ThinkBook Plus Gen 6 arată că producătorul este dispus să transpună în producție tehnologii neobișnuite. Dacă modelul Legion Pro Rollable va fi prezentat la CES, este foarte probabil să devină unul dintre cele mai discutate dispozitive ale evenimentului.